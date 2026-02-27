Значительно меньше, чем у нас: военный ответил, как россияне используют на фронте роботов
- Украина и Россия имеют разные подходы к использованию наземных роботизированных комплексов на фронте.
- Украинский командир Дмитрий Филатов отметил, что украинские подразделения имеют преимущество в этом аспекте.
На фронте все активнее применяют наземные роботизированные комплексы. Однако подход Украины и России к их использованию существенно отличается.
Командир 1 отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов в эфире 24 Канала объяснил, какие задачи враг возлагает на роботов и почему здесь украинские подразделения имеют преимущество. По его словам, картина на передовой выглядит не так, как может казаться.
Смотрите также Военный учет по-новому: что ждет украинцев с 1 марта
Как именно враг использует НРК на передовой?
Россияне применяют наземные роботизированные комплексы, однако в значительно меньшем объеме, чем украинские подразделения.
Вниманию! Военные рассматривают НРК как способ уменьшения потерь пехоты. Наземные комплексы выполняют боевые и логистические задачи на расстоянии 10 – 15 километров от линии боестолкновения. Полностью заменить пехоту они пока не могут, однако позволяют минимизировать риски для личного состава.
У противника такие платформы в основном используются не на первой линии, а для обеспечения второго эшелона. Речь идет о подвозе боеприпасов, снаряжения и эвакуации раненых с тыловых позиций.
Противник НРК применяет очень мало. Да, они у них есть, но не в таком объеме, как у нас,
– отметил Филатов.
Он уточнил, что на передний край россияне чаще используют другие средства. Из-за массовости таких аппаратов этот способ для них выгоднее.
На первую линию они обычно запускают одноразовые крылья, типа "молния". Вместо боевой части туда кладут воду, батареи для рации, еду и отправляют,
– объяснил он.
В то же время для артиллерии и подразделений поддержки НРК остаются эффективным средством, ведь могут перевозить значительный вес. По его словам, как украинские, так и российские комплексы способны транспортировать до 200 килограммов, однако по количеству применения Украина имеет существенное преимущество.
Что известно о наземных роботизированных комплексах на фронте:
- Украинские подразделения применяют НРК для логистики, эвакуации и огневой поддержки. Бригада "Рубеж" использует комплексы с гранатометами и пулеметами для наблюдения и поражения. Операторы работают на расстоянии до 30 километров от линии соприкосновения. Комплексы также привлекают к подвозу боеприпасов и эвакуации раненых.
- Третья штурмовая бригада создала школу подготовки операторов НРК. В рамках Killhouse Academy действуют базовый и углубленный курсы для гражданских и военных. Очередь на обучение сформирована на несколько месяцев вперед. В 2025 году государство начало контрактовать роботизированные системы, тогда как раньше закупки часто осуществлялись за счет бригад и волонтеров.
- Европа и Украина наращивают производство НРК, но масштабы пока ограничены. Эстонская Milrem Robotics поставляет Украине комплексы THeMIS в рамках помощи, которую координируют Нидерланды. Более 150 платформ должны передать дополнительно к уже имеющимся 15. В то же время украинские производители отмечают, что количество НРК пока исчисляется тысячами, тогда как реальные потребности фронта могут составлять 100 – 200 тысяч единиц.