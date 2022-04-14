НСЖУ назвала имена медийщиков, погибших на российско-украинской войне

Полномасштабное вторжение России на территорию Украины вынудило взять в руки оружие многих, в том числе журналистов. Медийщики бок о бок с военными, нацгвардейцами и спецназовцами защищают родную землю от врага.

К сожалению, среди представителей СМИ есть погибшие, мы никогда не забудем их подвиг. Вечная память всем, кто отдал жизнь за свободу и будущее украинского государства.

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НСЖУ назвали имена погибших медийщиков

В Национальном союзе журналистов назвали имена медийщиков, павших на поле боя, защищая родную землю, от российских оккупантов:

Пьер Закжевски;

Александра Кувшинова;

Александр Лыткин;

Павел Ли;

Сергей Пущенко;

Евгений Сакун;

Брент Энтони Рено;

Оксана Баулина;

Дилербек Шакиров;

Виктор Дедов;

Виктор Дударь;

Лилия Гумянова;

Юрий Олийнык;

Олег Якунин;

Максим Левин;

Мантас Кведоравичюс;

Сергей Заиковский;

Денис Котенко;

Евгений Баль;

Роман Нежиборец.



Назвали имена медийщиков, погибших на войне / Фото НСЖУ

На войне погиб оператор 24 канала Юрий Олийнык

Россия утром 24 февраля пошла в полномасштабное наступление на территорию Украины. Юрий Олийнык сразу сообщил коллегам, что будет защищать родную землю.

Он признался, что идет на войну и со всеми попрощался, а затем присоединился к своей бригаде, в составе которой участвовал в боевых действиях еще в 2014 году.

Через месяц коллектив 24 канала всколыхнуло жуткое известие – оператор Юрий Олийнык 23 марта погиб в Луганской области. Через 8 дней во Львове, в Гарнизонном храме Петра и Павла, состоялась церемония прощания с Героем.

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