Путина ждут сюрпризы, Украина достигнет успехов: Нуланд дала прогноз на 2024 год
Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд 31 января находилась с визитом в Украине. Она озвучила свой прогноз на ход событий в 2024 году.
Чиновница рассказала на Софиевской площади, что Украина добьется очень больших успехов. Кроме того, Нуланд вспомнила и о Путине, пишет 24 Канал.
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Что сказала Нуланд о 2024 году
Я должна сказать, что я оставляю сегодня (31 января 2024 года – 24 Канал) Киев с большой уверенностью в единстве и решимости украинского народа по 2024 году. Я также уверена, что несмотря на то, что Украина укрепляет свою защиту, Путина ждут сюрпризы на поле боя. И Украина добьется очень больших успехов,
– заявила заместитель государственного секретаря США.
Она также сказала, что американцы понимают и восхищаются тем чудом, которого Украина уже достигла, защищая себя от такой ужасной российской агрессии.
"И мы также понимаем, что случится, если вы не сможете не только выживать, но и процветать. Поэтому я абсолютно уверена, что это понимание будет обозначено и в решении Конгресса на предложение президента Байдена", – заверила Нуланд.
То есть чиновница убеждена – Конгресс проголосует за выделение 60 миллиардов долларов помощи Украине.
США уже направили для ВСУ бомбы GLSDB
Виктория Нуланд прокомментировала поставки Украине высокоточных бомб большой дальности GLSDB.
"Мы продолжаем предоставлять помощь в сфере безопасности, во всех категориях, в том числе и новые инвестиции и новые системы вооружения, такие как бомбы малого диаметра (GLSDB), которые уже в пути на фронт, а также поддерживать возрождение украинского военно-промышленного комплекса, так же как и нашего, чтобы убедиться, что мы можем продолжить борьбу против тех, кто угрожает нашей свободе", – отметила заместитель госсекретаря США.
Что известно о визите Нуланд в Киев
- Виктория Нуланд прибыла в Киев 31 января 2024 года. Госпожа посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк заявила, что в планах – встречи с лидерами правительства, ветеранами и гражданским обществом, чтобы подчеркнуть общую преданность победе над российской агрессией в Украине.
- Известно, что Нуланд встретилась с министром обороны Рустемом Умеровым, премьером Денисом Шмыгалем, главой Минцифры Михаилом Федоровым. Также она посетила Центр реабилитации ветеранов и встретилась с украинскими воинами.
- Эксперт по информационной политике и политике США Артур Колдомасов заявил, что визит Нуланд в Украину является сигналом России и республиканцам.
- Выступая на Софиевской площади, Виктория Нуланд рассказала, что с начала полномасштабного вторжения россиян Вооруженные Силы Украины освободили 50% территорий, которые пытался захватить Путин.
- Кроме того, наши военные нанесли значительный ущерб сухопутным войскам России и черноморскому флоту. Это привело к росту украинской экономики от 4% до 5%, чему "страны мира должны позавидовать".