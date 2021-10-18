Нуланд говорила об этом в России: США могут присоединиться к урегулированию на Донбассе
18 октября 2021 , 23:57Читати новину українською
Источник:24 канал
Владимир Зеленский заявил, что обсуждал с президентом Джо Байденом возможность добавления США к урегулированию ситуации на Донбассе. В частности, говорится о нескольких вариантах.
В ответ Штаты заявили, что поддерживают идею вступления в разрешение конфликта. В то же время сначала они будут думать над форматом, а уже потом предлагать его Украине и России.
Заметьте Я максимально против локдауна, – Зеленский о ситуации с коронавирусом в Украине
Зеленский отметил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд недавно встречалась с коллегами в Москве.
Украинский лидер подчеркнул: одной из тем разговора был формат участия США в процессе.Заметьте! Нуланд, которая находится под санкциями со стороны России, прибыла в Москву 11 октября. Целью визита политика было обсуждение ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов.
Зеленский о встрече с Путиным
- Украинский лидер отметил, что сейчас только от России зависит, состоится ли встреча "нормандской четверки".
- Украинская сторона заинтересована во встрече с Путиным в любом формате.
- Зеленский также отметил, что со своей стороны Украина готова делать шаги, чтобы это стало возможным.
- Кроме того, украинский лидер подчеркнул: Ангела Меркель хочет провести встречу до того, как оставит пост.