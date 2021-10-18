Нуланд говорила об этом в России: США могут присоединиться к урегулированию на Донбассе

Владимир Зеленский заявил, что обсуждал с президентом Джо Байденом возможность добавления США к урегулированию ситуации на Донбассе. В частности, говорится о нескольких вариантах.

В ответ Штаты заявили, что поддерживают идею вступления в разрешение конфликта. В то же время сначала они будут думать над форматом, а уже потом предлагать его Украине и России.

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Зеленский отметил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд недавно встречалась с коллегами в Москве.

Украинский лидер подчеркнул: одной из тем разговора был формат участия США в процессе.

Зеленский о встрече с Путиным

Украинский лидер отметил, что сейчас только от России зависит, состоится ли встреча "нормандской четверки".

Украинская сторона заинтересована во встрече с Путиным в любом формате.

Зеленский также отметил, что со своей стороны Украина готова делать шаги, чтобы это стало возможным.

Кроме того, украинский лидер подчеркнул: Ангела Меркель хочет провести встречу до того, как оставит пост.