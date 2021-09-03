Нулевая толерантность к таким нарушениям, – "слуга" Гетманцев о ДТП с участием Трухина

Даниил Гетманцев уверен, что вопрос ДТП с участием Александра Трухина рассмотрят во время заседания фракции "Слуги народа". В то же время во внимание будут принимать только факты, а не данные, которые публиковали в соцсетях.

Гетманцев подчеркнул: он согласен с тем, что Трухин "приобщен к ДТП". В то же время сейчас нужно получить доказательства, кто находился за рулем в момент аварии.

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По словам Гетманцева, если Трухин все-таки был водителем, необходимо выяснить детали о его состоянии. Это – принципиальные вопросы, на которые необходимо получить ответ.

Гетманцев пообещал: как только будут первые сведения, инцидент рассмотрят во время заседания фракции "Слуги народа".

Мы не будем замалчивать. У нас нулевая толерантность к таким нарушениям,

– подчеркнул Гетманцев.

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