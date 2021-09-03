Нулевая толерантность к таким нарушениям, – "слуга" Гетманцев о ДТП с участием Трухина

3 сентября 2021 , 18:11
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Источник:

"Новое время"

Даниил Гетманцев уверен, что вопрос ДТП с участием Александра Трухина рассмотрят во время заседания фракции "Слуги народа". В то же время во внимание будут принимать только факты, а не данные, которые публиковали в соцсетях.

Гетманцев подчеркнул: он согласен с тем, что Трухин "приобщен к ДТП". В то же время сейчас нужно получить доказательства, кто находился за рулем в момент аварии.

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По словам Гетманцева, если Трухин все-таки был водителем, необходимо выяснить детали о его состоянии. Это – принципиальные вопросы, на которые необходимо получить ответ.

Гетманцев пообещал: как только будут первые сведения, инцидент рассмотрят во время заседания фракции "Слуги народа".

Мы не будем замалчивать. У нас нулевая толерантность к таким нарушениям,
 – подчеркнул Гетманцев.

ДТП с Трухиным: главное

  • ДТП с участием Александра Трухина произошло еще 23 августа. Участниками инцидента стали сразу 3 автомобиля.
  • По данным СМИ, именно Трухин якобы был виновником ДТП.
  • В результате ДТП пострадали 6 человек. Среди них – руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Луче.
  • Сам Трухин заявил, что действительно был на месте ДТП. Политик отметил, что не собирался скрывать этого и вроде бы максимально способствует расследованию дела. По словам Трухина, во время аварии сильно ударился головой и находится на лечении.
Автор: Мар'яна Бекало