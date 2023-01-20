Экс-президенту Казахстана Назарбаеву сделали операцию на сердце
20 января 2023, 10:26Читати новину українською
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. В настоящее время экс-президент Казахстана находится под наблюдением медиков.
Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай, пишут казахстанские СМИ. Подробнее информирует 24 Канал.
Читайте также В Казахстане депутата выгнали из партии за поддержку вторжения России в Украину
Что известно об операции Назарбаева
Госпитализацию Назарбаева в Национальный научный кардиохирургический центр также подтвердили в Минздраве Казахстана.
Операция прошла удачно. Угрозы жизни первого президента нет. В настоящее время он находится под наблюдением,
– отметил Айдос Укибай.
Обратите внимание Надежные, но не без проблем: что известно о вертолете Super Puma, который разбился в Броварах
Кратко, что нужно знать о Назарбаеве
- Нурсултан Назарбаев – первый президент Казахстана. Занимал этот пост с 24 апреля 1990 года до 20 марта 2019-го. Также был главой Совбеза.
- В общей сложности Назарбаев находился у власти почти 30 лет. Однако с началом протестов в 2022 году казахи потребовали его отставки с должности председателя Совбеза и уменьшения влияния Назарбаева на власть.
- Нурсултану Назарбаеву 82 года.
- 11 января 2023 года конституционный суд Казахстана отменил действие закона "О первом президенте – Елбасы". Таким образом, Назарбаева лишили привилегий.