На нужды "обороны": оккупанты разрешили отбирать машины и имущество у жителей ОРДЛО

Главари боевиков на Донбассе издали скандальный указ, которым разрешили забирать у мирных жителей автомобили и имущество. Все это должны использовать на нужды "обороны".

Соответствующий указ появился на сайте так называемого главы "ЛНР". В нем говорится об объявлении мобилизации населения.

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Кроме незаконной и безосновательной конфискации автомобиля и имущества у жителей ОРДЛО, в так называемом указе также говорится о:

объявление на территории "ЛНР" всеобщей мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 55 лет;

запрет этим мужчинам выезжать за пределы ОРДЛО.



Указ главарей боевиков / Скриншот 24 канала

"Эвакуация" из ОРДЛО: главное

18 февраля боевики в ОРДЛО заявили, что якобы Украина планирует наступление. Из-за этого главари якобы собираются эвакуировать местное население в Россию, в Ростовскую область.

В Кремле заявили, что президент России готов платить 10 тысяч рублей каждому "эвакуированному". Из-за таких заявлений в оккупированном Донецке люди паникуют. Там заработала сирена "гражданской обороны".

По информации российских СМИ, в Донецке у здания так называемого правительства боевиков 18 февраля прогремел взрыв.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал жителей ОРДЛО не верить боевикам, потому что Украина никаких наступательных действий не планирует.

Добавим, что первыми с Донбасса вывезли детей-сирот. Министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что так Россия может готовить провокацию.

Главари боевиков объявили эвакуацию из ОРДЛО: смотрите видео