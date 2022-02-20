На нужды "обороны": оккупанты разрешили отбирать машины и имущество у жителей ОРДЛО
Главари боевиков на Донбассе издали скандальный указ, которым разрешили забирать у мирных жителей автомобили и имущество. Все это должны использовать на нужды "обороны".
Соответствующий указ появился на сайте так называемого главы "ЛНР". В нем говорится об объявлении мобилизации населения.
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Кроме незаконной и безосновательной конфискации автомобиля и имущества у жителей ОРДЛО, в так называемом указе также говорится о:
- объявление на территории "ЛНР" всеобщей мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 55 лет;
- запрет этим мужчинам выезжать за пределы ОРДЛО.
Указ главарей боевиков / Скриншот 24 канала
"Эвакуация" из ОРДЛО: главное
- 18 февраля боевики в ОРДЛО заявили, что якобы Украина планирует наступление. Из-за этого главари якобы собираются эвакуировать местное население в Россию, в Ростовскую область.
- В Кремле заявили, что президент России готов платить 10 тысяч рублей каждому "эвакуированному". Из-за таких заявлений в оккупированном Донецке люди паникуют. Там заработала сирена "гражданской обороны".
- По информации российских СМИ, в Донецке у здания так называемого правительства боевиков 18 февраля прогремел взрыв.
Добавим, что первыми с Донбасса вывезли детей-сирот. Министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что так Россия может готовить провокацию.
Главари боевиков объявили эвакуацию из ОРДЛО: смотрите видео