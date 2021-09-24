Нужен откровенный разговор с Разумковым и Зеленским, – заместитель Арахамии

Во фракции "Слуга народа" возникло немало вопросов к действиям Дмитрия Разумкова. Речь идет об определенных решениях по которым спикер Верховной Рады голосовал не так, как его партийцы.

Об этом в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале сказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Во фракции ожидают, что с Разумковым удастся поговорить и решить все вопросы.

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"Я думаю, что нам, фракции "Слуга народа", нужен откровенный разговор вместе с президентом и с Дмитрием Разумковым", – подчеркнула Кравчук.

Проговорить все недоразумения

По словам "слуги народа" состоится заседание фракции в Киеве. Значит можно собраться перед пленарной неделей и обсудить все проблемы и недоразумения.

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Речь идет прежде всего о "странных" решениях Разумкова во время заседания Совета нацбезопасности и обороны, когда он не голосовал за санкции против Виктора Медведчука. Тогда он это объяснил отсутствием определенных документов и малой доказательной базой.

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По словам заместителя Давида Арахамии, в 2019 году в Трускавце фракция определилась с делегатами на должность спикера, вице-спикера, глав комитетов в Верховной Раде, председателя фракции и его заместителей. Тогда же обсудили и кандидатов в Кабмин.

"В определенных моментах командного духа у Разумкова становится все меньше и меньше", – акцентировала Кравчук.

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