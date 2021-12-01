Нужно избегать эскалации – министры НАТО о ситуации на границе Украины и России

Министры иностранных дел НАТО на саммите в Риге заявили о необходимости избежать эскалации на границе России и Украины. Любая агрессия будет иметь высокую цену для Москвы.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции. На саммите обсудили текущую ситуацию на границе.

Не пропустите Союзники пристально следят, – МИД Эстонии о ситуации на восточных границах НАТО

Вторжение будет иметь последствия, – Столтенберг

"Нужно сохранять бдительность и избегать эскалации. Министры четко дали понять, что любое будущее вторжение или агрессия в отношении Украины будет иметь высокую цену, экономические и политические последствия для России", – заявил Йенс Столтенберг.

До этого Столтенберг отмечал, что НАТО не может обеспечить Украине безопасность, поскольку она не является членом Альянса. В то же время Киев "может полагаться на политическую и практическую поддержку".

Также генсек НАТО пригрозил России политическими и экономическими последствиями в случае нападения на Украину.

Вероятное вторжение России: последние новости

Глава управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится к полномасштабному вторжению уже зимой. Россия может попытаться зажать Украину "в кольцо".

В то же время Владимир Зеленский сообщил, что на самом деле "идет запугивание". В то же время угроза вторжения существует уже 8 лет.

Российский президент Владимир Путин иронически заявил, что "о нападении говорили еще во время учений "Запад-2021" весной 2021 года, но этого не произошло".