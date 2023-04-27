Нужно ли мужчинам-переселенцам становиться на военный учет после смены места жительства

Полномасштабная война в Украине длится уже 428-й день. Из-за активных боевых действий части наших граждан пришлось покинуть свои дома и переехать.

Нужно ли мужчинам-переселенцам ставать на военный учет после смены места жительства, объяснили в Минсоцполитики. Об этом сообщает 24 Канал.

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Нужно ли переселенцам становиться на военный учет

В Минсоцполитики отметили, что внутренне перемещенные военнообязанные в течение недели должны стать на военный учет.

Призывники, военнообязанные и резервисты в случае выбытия в другую местность должны прибыть в соответствующие органы для снятия с военного учета и в семидневный срок со дня прибытия в новое место жительства стать на военный учет,

– отметили в министерстве.

Также добавили, что для снятия и постановки на учет нужно прибыть лично с паспортом гражданина Украины и военно-учетным документом.

️Также в ведомстве отметили, что этот вопрос регулируется в соответствии с Правилами военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденных постановлением Кабмина.

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В апреле 2023 года Кабмин разрешил вручать повестки военнообязанным независимо от места нахождения на учете и места постоянной регистрации.