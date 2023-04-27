Чи потрібно чоловікам-переселенцям ставати на військовий облік після зміни місця проживання, пояснили у Мінсоцполітики. Про це інформує 24 Канал.

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Чи потрібно ВПО ставати на військовий облік

У Мінсоцполітики зазначили, що внутрішньо переміщені військовозобов'язані упродовж тижня мають стати на військовий облік.

Призовники, військовозобов'язані та резервісти в разі вибуття в іншу місцевість повинні прибути до відповідних органів для зняття з військового обліку та в семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання стати на військовий облік,

– наголосили в міністерстві.

Також зазначили, що для зняття та постановки на облік потрібно прибути особисто з паспортом громадянина України та військово-обліковим документом.

️Також у відомстві зазначили, що це питання регулюється відповідно до Правил військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затверджених постановою Кабміну.

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Зверніть увагу! У квітні 2023-го Кабмін дозволив вручати повістки військовозобов'язаним незалежно від місця перебування на обліку та місця постійної реєстрації.