Будут консультироваться с Украиной: в НАТО ответили на требование России не брать Киев в Альянс

В НАТО заявили, что не наблюдают уменьшения эскалации у границ Украины. В частности Йенс Столтенберг заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО будет базироваться на основе консультаций с европейскими партнерами Альянса, в том числе и с Украиной.

Соответствующее заявление обнародовали в Североатлантическом альянсе 17 декабря. В частности эту позицию высказал генсек альянса Йенс Столтенберг.

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Генсек НАТО заявил, что с Украиной будут вести консультации

Мы четки в том, что любой диалог с Россией должен учитывать обеспокоенность НАТО относительно действий России, будет базироваться на ключевых принципах и документах по европейской безопасности и будет происходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО такими как Украина,

– заявили в НАТО.

Там также пояснили, что союзники Альянса дали четко понять – если Россия предпримет конкретные шаги для снижения напряженности, то Альянс готов работать над "укреплением мер доверия".

Однако в НАТО пояснили, что "любая дальнейшая агрессия против Украины имела бы значительные последствия и была бы дорогой" для Кремля. В Альянсе также пояснили, что поддерживают право стран определять собственное будущее и свою внешнюю политику без вмешательства извне. Отношения НАТО с Украиной – "это вопрос, касающийся исключительно Украины и 30 союзников".

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