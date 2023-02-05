Наконец-то это произошло. Немецким концернам разрешили передать Украине старые Leopard 1 из хранения на заводах. Поговорим именно об этой версии, потому что Leopard 2 нам, так или иначе, будут передавать. Первая партия в 29 штук практически готова. Их могут поставить уже в марте – апреле.

Какие нюансы есть у танков Leopard 1

В самом начале войны концерн Rheinmetall радостно предложил поставить в Украину 88 Leopard 1. Цена вопроса – 115 миллионов евро. Не очень понятно, кто будет за это платить, хочет ли Украина вообще брать эти танки. То есть пока говорилось о том, что на поставку танков нет даже разрешения. Теперь разрешение есть и нужно думать, что с ним делать.

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Скорее всего, говорится о версии Leopard 1А5. Это последняя активная версия этого танка, стоявшая на вооружении бундесвера до 2003 года. Leopard 1 производили с 1964 по 1984 год, в целом говорится о 4700 единицах, которые постоянно модернизировали и обновляли.

1А5 – последняя волна массовой модернизации этого танка. Куча обновлений, улучшений, но главная проблема осталась – это калибр 105-миллиметров. Проводились попытки разработать модернизацию уровня 1А6 с новой пушкой и башней на 120-миллиметровое орудие, но тогда это уже был бы новый танк и смысла в его существовании при уже разработанном Leopard 2 не было.

Не очень понятно, что именно будет входить в эту версию, но очень хотелось бы, чтобы там была модульная защита от MEXAS. На фото с хранения его не видно. Но было бы неплохо, если бы эти 115 миллионов навесили на танк эту защиту.

Пушка там L7A3 – это немецкая адаптация британской танковой пушки Royal Ordnance L7 разработки 50-х годов. Это классика танкостроения того времени, которую ставили на все, что движется в броне. Эта пушка встречала советские Т-62/64/72 на протяжении всего прошлого века во всех локальных войнах. Эти модернизированные словенские Т-55 тоже имеют пушку из этого семейства.

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Но самая большая проблема – это снаряды для пушки, потому что они нужны в промышленных масштабах. Для этого Олаф Шольц вроде бы ездил договариваться в Бразилию, где этот танк еще на вооружении. Там также используют Gepard. Не договорился, потому что Луис Инасио Лула да Силва (президент Бразилии – 24 Канал) – левак и против Украины. У него в войне виноваты Владимир Зеленский и Владимир Путин.

Кто может предоставить Украине эту технику

Есть еще одна компания, которая может иметь эти танки – это Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). Компания, занимающаяся переработкой и модернизацией военной техники. В 2010 году она купила 99 танков Leopard 1А5 датской армии.

Компания рекламирует переоборудование Leopard 1 до уровня мостового вкладчика, транспортера, бронированной эвакуационной машины или инженерной техники. Сколько у нее осталось именно танков – не ясно. К тому же Дания вроде бы думает о том, чтобы выкупить эти танки назад и передать Украине.

FFG уже была вовлечена в этой войне в поставку бронетехники Украине. Она подготовила 50 бронетранспортеров М113, которые выкупила Германия у Дании, чтобы передать Украине. Это было в одном из последних пакетов помощи.

На этом рынке происходит оживление. На днях смотрел на швейцарском телевидении репортаж о бельгийском бизнесмене Фредде Верслюйсе, который 8 лет назад купил старые Leopard 1А5 бельгийской армии: 50 штук, из которых 33 были в рабочем состоянии. Цена вопроса – 2 миллиона евро.

Сейчас он готов продать их, к нему обращались представители правительств Бельгии, Швеции, Великой Британии и... Украины. Местное правительство критикует его, что он заломил цену чуть ли не до 500 тысяч за танк. Бизнесмен в ответ пустил журналистов на базу хранения и раздал целый ряд интервью. База хранения – это большой ангар, в котором около сотни бронекорпусов Leopard 1 (без динамической защиты).

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Бизнесмен несколько иначе комментирует цену. Мол, цена за танк может быть где-то в районе 200 – 400 тысяч евро, в зависимости от того, до какой степени нужно его модернизировать. Ведь замена системы управления огнем – это 350 тысяч евро, чистка двигателя – 75 тысяч евро и так далее.

Нужны ли Украине Leopard 1

Интересно, нужны ли эти танки Украине? Мы не знаем, сколько продлится эта война и сколько танков, даже таких старых, нам еще понадобится. Здесь говорится о десятках танков в течение нескольких месяцев или в лучшем случае – сотня в последующие месяцы. К тому же есть вопросы в уровне модернизации и снарядах.

Надеюсь, что Rheinmetall и компания вытянут на свет какие-нибудь снаряды для L7A3 последних модернизаций, чтобы можно было хорошо работать по россиянам, а Валерий Залужный и Ко смогут придумать тактику применения Leopard 1 на поле боя.