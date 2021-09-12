"Нужны результаты": в Офисе Президента назвали условие нормандской встречи
Источник:"Дом"
Президент Владимир Зеленский хотел бы, чтобы состоялся нормандский саммит. Лидеры могли бы встретиться для достижения конкретного результата.
Вопрос проведения встречи пока не решали среди президентов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Чтобы организация саммита не была бесполезной, лидеры могли бы встретиться для определенного результата.
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Какие должны быть результаты
Зеленский, по словам Никифорова, конечно же, хочет встречи лидеров нормандского формата. Другие участники, по мнению спикера, тоже имеют такое же желание.
Также Никифоров говорил о конкретных результатах встречи. Например, по обмену пленными.
В этом формате есть постоянный контакт между сторонами, какие-то переговоры продолжаются. Ждем, что могут быть какие-то конкретные договоренности, чтобы их потом своим присутствием на самом высоком уровне подтвердили лидеры "нормандской четверки",
– сказал пресс-секретарь.
Теперь вопрос о проведении саммита решается на уровне советников и министров иностранных дел. Поэтому подробнее об уровне подготовки Никифоров не смог рассказать.
Последние новости о встрече в нормандском формате
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что еще с лета продолжаются переговоры о встрече глав МИД нормандского формата. Франция и Германия договариваются о дате.
- Украина ждала ответа об участии от главы МИД России Сергея Лаврова.
- Ранее министр остро раскритиковал инициативы Украины по расширению нормандского формата и привлечению к нему США. Кроме того, он говорил, что встреча возможна лишь тогда, когда на ней обсудят выполнение Минских соглашений.
- К слову, в США на уровне Государственного департамента 10 сентября прозвучали заявления о том, что Белый дом готов присоединиться к переговорам Киева и Москвы.