Оказывают огромное влияние на поле боя: NYT провели неделю на фронте с украинскими снайперами

Украинские снайперы адаптируются к новым условиям. Они сосредотачиваются на важнейших российских целях.

Оккупированная часть юга Украины расположена от позиций украинских снайперов в 1,6 километра. Там находятся российские десантники. Издание The New York Times показало работу наших снайперских групп.

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Как работают украинские снайпера

Журналисты провели неделю со снайперской командой "Барта". Пока неизвестно, сколько в Силах обороны есть снайперов, однако они разделяются на две категории:

марксмены,

снайперы-разведчики.

Первые часто бывают в окопах, где помогают побратимам. Они ведут стрельбу на расстоянии до 300 метров. А вторая категория – это снайперы-разведчики, ведущие огонь на расстоянии от 1,5 километров. Они умеют учитывать ветер, температуру и атмосферное давление, прежде чем произвести выстрел.

На позиции во тьме и с выключенными фарами прибыла группа украинских снайперов. Их лидер "Барт" имеет 9-килограммовую винтовку, спрятанную в тайнике.

Журналисты отметили, что российско-украинская война, как правило, характеризуется как война артиллерии, беспилотников и ракет. Роль снайперов – невидимых и смертоносных бойцов часто забывают. Они являются частью пехоты украинской армии.

Их сравнительно немного, однако их важность такая же, как и сто лет назад, во время Первой мировой войны. Небольшие FPV-дроны значительно усложняют снайперскую деятельность, потому бойцам приходится менять тактику.

Кстати, в военных кругах снайперов называют "умножителем силы", поскольку они оказывают огромное влияние на фронте. Из-за тотального использования дронов и оптических прицелов снайпер должен внимательно выбирать цель.

Я думаю о людях с другой стороны – они, может быть, не хотят быть здесь, но они здесь. Это неестественно убивать кого-то, но это наша работа,

– заявил "Раптор" из группы "Барта".

Работа украинских снайперов / фото The New York Times

Напомним, что ранее BBC пообщалась с подразделением элитных снайперов, которых в народе назвали "Призраками Бахмута". Они воюют недалеко от оккупированного города и проводят ночные рейды поблизости. В общей сложности во время своих вылазок команда из 20 человек ликвидировала более 500 оккупантов. Однако не все из команды гордятся числом. Снайпера говорят, что они не убивают людей, а уничтожают врага.