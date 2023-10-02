Окупована частина півдня України розташована від позицій українських снайперів за 1,6 кілометра. Там перебувають російські десантники. Видання The New York Times показало роботу наших снайперських груп.

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Як працюють українські снайпери

Журналісти провели тиждень зі снайперською командою "Барта". Наразі невідомо, скільки у Силах оборони є снайперів, проте вони розділяються на дві категорії:

марксмени,

снайпери-розвідники.

Перші часто бувають в окопах, де допомагають побратимам. Вони ведуть стрільбу на відстані до 300 метрів. А друга категорія – це снайпери-розвідники, які ведуть вогонь на відстані від 1,5 кілометра. Вони вміють враховувати вітер, температуру та атмосферний тиск, перш ніж зробити постріл.

На позиції у темряві й з вимкненими фарами прибула група українських снайперів. Їхній лідер "Барт" має 9-кілограмову гвинтівку, яку заховав у схованку.

Журналісти зазначили, що російсько-українська війна зазвичай характеризується як війна артилерії, безпілотників та ракет. Роль снайперів – невидимих та смертоносних бійців часто забувають. Вони є частиною піхоти українського війська.

Їх порівняно небагато, проте їхня важливість така сама, як сто років тому під час Першої світової війни. Невеликі FPV-дрони значно ускладнюють снайперську діяльність, тому бійцям доводиться змінювати тактику.

До речі, у військових колах снайперів називають "помножувачем сили", оскільки вони мають величезний вплив на фронті. Через тотальне використання дронів та оптичних прицілів снайпер має уважно обирати ціль.

Я думаю про людей з іншого боку – вони, можливо, не хочуть бути тут, але вони тут. Це неприродно вбивати когось, але це наша робота,

– заявив "Раптор" з групи "Барта".

Робота українських снайперів / Фото The New York Times

Нагадаємо, що раніше BBC поспілкувалася з підрозділом елітних снайперів, яких у народі назвали "Привидами Бахмута". Вони воюють неподалік окупованого міста та проводять нічні рейди поблизу. Загалом під час своїх вилазок команда з 20 осіб ліквідувала понад 500 окупантів. Однак не всі з команди пишаються числом. Снайпери говорять, що вони не вбивають людей, а знищують ворога.