О чем будут спорить украинцы после победы

Я не знаю, когда война закончится. А заодно не знаю где, как и чем именно. Но я приблизительно знаю, что произойдет после.

После победы украинцы будут спорить уже о другом

Каждая страна спорит о самой себе, и мы не исключение. До войны мы сравнивали Восток и Запад, Европейский союз с Таможенным, ОДКБ с НАТО. Теперь все это в прошлом.

Интересно В России наконец-то поняли, что мешает их успеху – Чебурашка-бандеровец

В том будущем, которое наступит после войны, места для поклонников Москвы просто не останется. Одни изменятся, другие уедут. Послевоенная Украина получит прививку от собственного прошлого, и вряд ли мы увидим рецидивы.

А потому спорить мы начнем совсем о другом. Вероятно, главная дилемма нашего будущего будет упираться в раскол "нам должны" и "мы должны".

Одни скажут, что Украина прикрыла собой Европу. Что мы стали щитом для цивилизации. Что именно нам удалось остановить новых варваров и спасти континент. Жертва требует вознаграждения сполна, скажут они, а значит, пора принимать дары без счета и меры.

Коррупционерам будет чем прикрываться

Мы услышим, что западная помощь должна поступать без условий. Что схема "деньги в обмен на реформы" – это кощунство по отношению к погибшим. Приверженцы концепции "нам должны" объявят требование бороться с коррупцией – цинизмом и неуважением.

Читайте также Немецкая военная поддержка и ее перспективы набирают обороты

В этой системе координат донорам будет выпадать роль "золотой антилопы", которая должна раскошеливаться и не считаться с тем, кто и как распоряжается полученным. Сторонники этого подхода будут продавать своим избирателям мотив оскорбления, философию жертвы и идеологию иждивенчества. Это будет иметь немалый спрос.

В конце концов, страна действительно платит за войну огромную цену. Одни останутся без родных, другие – без домов, третьи – без здоровья. Наша страна фрустрирована войной – и многие связывают с ее окончанием приход "золотого века". Поэтому будут готовы довольствоваться мгновенным, жертвуя стратегическим. Предпочитать обезболивающие вместо лекарства.

Пока Запад будет пытаться взять в союзники украинское общество ради изменения довоенных правил игры, некоторые отечественные политики попытаются перехватить инициативу для сохранения этих же правил. Формулой нового популизма станут обвинения в приобщении к ничтожному и мелочному – в адрес спасенной Европы. Если для этого популистам придется овладевать риторикой и словарем евроскептиков, они не остановятся.

Все должно быть не зря

По другую сторону баррикад окажется философия "мы должны". Ее поклонники также будут подчеркивать, что Украина боролась не только за саму себя. Что наша страна принесла на алтарь своей и чужой свободы огромную жертву. Но единство тезиса не означает единства вывода, поэтому они будут подчеркивать, что "все должно быть не зря".

К теме Россияне не мечтают уже даже о Донбассе: на что действительно надеется враг

Они будут говорить, что прежняя парадигма умерла. Что жить по старинке уже не получится. Что безальтернативность западных денег – единственный шанс для Украины провести реформы и стать эффективной.

Они будут говорить о борьбе с коррупцией и институте репутации. О социальных лифтах и дебюрократизации. О том, что за свою победу Украина заплатила слишком дорого, чтобы снова упустить шанс. Сам факт начала войны они будут связывать с тем, что страна долго играла в половинчатые решения, а потому не стала членом НАТО до 24 февраля 2022 года.

Они будут язвительными и злопамятными. Начнут требовать инвестиций в армию и развитие ВПК. Начнут говорить о перспективах российского реванша и будут отравлять многим радость от долгожданного мира. В их риторике тезисов о "свободе" будет больше, чем разговоров о "равенстве", а потому их будут называть "социал-дарвинистами" и обвинять в безразличии к "маленькому человеку".

В обществе возможен раскол

Эти два подхода будут делить людей даже на бытовом уровне. Одни скажут, что принесенная ими лично жертва достаточна, чтобы претендовать на пожизненное содержание. Из уст других слово "патернализм" будет звучать как ругательство.

Одни будут настаивать, что перенесенного Украиной достаточно, чтобы отдыхать на лаврах. Остальные начнут говорить, что цена, заплаченная за победу, охватывает слишком большой налог на довоенную неэффективность.

Рекомендуем Запад может помочь ВСУ уничтожить единый шанс России на успех

Прямо сейчас будущее Украины решается на поле боя. Но война закончится, и тогда придет время внутренней дискуссии. Разные лагеря будут продавать избирателю идею благосостояния. Если когда-то мы ломали копья вокруг того, "с кем нам быть", то теперь наконец подступимся к вопросу о том, "какими нам быть".

Иногда мало победить "внешнего путина". Иногда нужно еще справиться с "внутренним орбаном".