Байден в Киеве четко сказал российскому мертвецу, что он проиграет, – Подоляк
21 февраля в Украину с официальным визитом прибыл президент США Джозеф Байден. Его выступление стало мощным обращением к кремлевскому агрессору и четко показало, что тот обязательно понесет ответственность за все содеянное.
Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Американский лидер подчеркнул, что демократия никогда не покинет Украину.
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Еще год назад мир готовился к тому, что Киев упадет, а в своей речи Джо Байден сказал: "я только что побывал в Киеве. И я вам скажу – Киев стоит. Киев свободен".
Это он прямо, стоя у нас, в сердце Украины, говорит субъекту, по фамилии Политический Мертвец, мол, "смотри здесь будет демократия, есть, была и будет, а ты проиграешь в любом случае, и мы тебя привлечем к ответственности",
– добавил Подоляк.
Путин ответит за все содеянное
Подоляк отметил еще одну мощную фразу американского лидера, произнесенную в Варшаве. Байден сказал, что из Украины никогда не уйдет демократия, и Украина всегда будет свободной.
Выступление Джо Байдена четко дало понять Путину, что тот наконец-то окажется перед судом и ему придется объяснять, с каким Западом он воюет, убивая гражданское население Украины, ему придется объяснять "кто он и что он такое", подчеркнул Подоляк.
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Главные тезисы из выступления Джо Байдена
- Президент США подчеркнул, что за эту войну ответственна Россия. Кремль продолжает совершать военные преступления против человечности по-прежнему.
- Джо Байден анонсировал новые ограничения против России. По словам лидера США, новые санкции против России будут введены в годовщину ее вторжения в Украину.
- По словам американского президента, именно Путин решил развязать эту войну. Несколько раз Генассамблея ООН осуждала российскую агрессию в Украине. США и партнеры не собираются контролировать или захватывать Россию, подчеркнул Байден. Путин может остановить войну, если захочет. В то же время, если Украина перестанет бороться – она исчезнет с карты.
- Сейчас США и партнеры активно работают над тем, чтобы Украине было чем себя защищать. Лидер США объяснил, что необходимо предоставлять как можно больше ПВО, танков, бронированных машин и другой важной для боевых действий техники.