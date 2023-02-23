Байден в Киеве четко сказал российскому мертвецу, что он проиграет, – Подоляк

21 февраля в Украину с официальным визитом прибыл президент США Джозеф Байден. Его выступление стало мощным обращением к кремлевскому агрессору и четко показало, что тот обязательно понесет ответственность за все содеянное.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Американский лидер подчеркнул, что демократия никогда не покинет Украину.

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Еще год назад мир готовился к тому, что Киев упадет, а в своей речи Джо Байден сказал: "я только что побывал в Киеве. И я вам скажу – Киев стоит. Киев свободен".

Это он прямо, стоя у нас, в сердце Украины, говорит субъекту, по фамилии Политический Мертвец, мол, "смотри здесь будет демократия, есть, была и будет, а ты проиграешь в любом случае, и мы тебя привлечем к ответственности",

– добавил Подоляк.

Путин ответит за все содеянное

Подоляк отметил еще одну мощную фразу американского лидера, произнесенную в Варшаве. Байден сказал, что из Украины никогда не уйдет демократия, и Украина всегда будет свободной.

Выступление Джо Байдена четко дало понять Путину, что тот наконец-то окажется перед судом и ему придется объяснять, с каким Западом он воюет, убивая гражданское население Украины, ему придется объяснять "кто он и что он такое", подчеркнул Подоляк.

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Главные тезисы из выступления Джо Байдена