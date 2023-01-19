Ожидали драму, увидели неуверенность: в ISW проанализировали последние речи Путина
Источник:ISW
Конечно, Кремль изо всех сил пытается заставить население России поддерживать войну против Украины и с энтузиазмом записываться в ряды солдат, которые будут ехать на гибель в наше государство. Однако аналитики убеждены, что враждебный диктатор не может создать достаточно мощную риторику, которая бы преломила ситуацию на фронте.
В среду, 18 января, глава России посетил Музей обороны Ленинграда, где выступил с совершенно жалкой речью, которую, к тому же, впоследствии эксперты назвали ничтожной. В частности, в Институте по изучению войны отметили, что Путин не способен формировать российское информационное пространство и даже не пытается делать это должным образом.
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Путин лишился очередной возможности взять инициативу в свои руки
Собственно, очередная речь российского президента, которую он озвучивал в этом музее, повторила стандартную и уже недейственную риторику Кремля о том, что Россия начала вторжение в Украину, чтобы защитить жителей Донбасса от "киевских неонацистов". В то же время Путин не воспользовался возможностью во время мероприятия сделать какое-нибудь резонансное заявление о войне. Речь идет, в частности, об объявлении новой волны мобилизации или официальном объявлении войны, которую до сих пор Кремль называет почему-то "специальной военной операцией".
Путин повторил стандартную кремлевскую риторику, поскольку она хорошо резонировала с российским ультранационалистическим провоенным сообществом, члены которого все больше критиковали его из-за войны. Путин может вскоре попытаться сформировать российское информационное пространство, но, похоже, он не желает или не может даже выступить с драматической речью, которая осуществит существенный перелом в его риторике,
– пишут аналитики.
В то же время, они констатируют, что эта речь Путина, вероятно, является попыткой завернуть "СВО" в российские национальные мифы о "Великой Отечественной войне". Делается это для того, чтобы увеличить поддержку населения и подготовить его к продолжительной войне.Обратите внимание! Президент террористического государства, говоря о прорыве советскими войсками нацистской блокады Ленинграда, сравнил немцев с украинскими "нацистами" на Донбассе. С его слов можно "понять", что "Донбасс – это второй Ленинград"
Кремль консолидирует усилия, чтобы Россия была готова к длительной войне
Аналитики также упомянули, что Путин продолжает направлять усилия на то, чтобы восстановить оборонно-промышленную базу России. Не так давно президент вражеского государства посетил работников Обуховского государственного завода, входящего в российскую государственную оборонно-промышленную компанию "Алмаз-Антей" и заявил, что российская оборонная промышленность может производить больше, чем она это делала раньше.
Путин признал, что работники Обуховского завода работают в три смены в день, и повторил, что работники оборонной промышленности были освобождены от мобилизации. Вероятно, Путину нужно сохранить специализированных работников на оборонно-промышленной базе России,
– написали в ISW.
К этой теме напомним, что:
- Не так давно скончался глава концерна "Алмаз-Антей" Павел Камнев. Следует сказать, что этот гражданин России прямо причастен к тому, что "вторая армия мира" регулярно обстреливает и разрушает гражданскую инфраструктуру нашего государства. Как известно, он является инженером, который изобрел крылатые ракеты типа "Калибр".
- Их оккупанты запускают из акваторий морей прямо-таки по нашему государству. Заметим, что, вероятно, атаки на гражданскую инфраструктуру могут встречаться все чаще. В этом уверен военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.