О ядерном ударе предупреждали еще в мае, – Шейтельман назвал возможную дату "судного дня"

Угроза ядерного удара со стороны России остается реальной. Более того, это может произойти в ближайшие дни.

Недавно Рамзан Кадыров фактически призвал российскую армию применить тактическое ядерное оружие. К его словам не следует относиться легкомысленно. Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Опасение есть. Когда Кадыров говорит о проведении мобилизации, Путин, чтобы не потерять власть, начинает проводить свою мобилизацию. Здесь также, если уж Кадыров пригрозил применить ядерное оружие… К сожалению, Путин может на это решиться,

– сказал он.

Когда Россия может применить ядерное оружие

Вероятно, кремлевский диктатор может применить ядерное оружие на следующей неделе. Путинский приспешник Медведев анонсировал "судный день" еще в мае. Шейтельман объяснил, что говорилось о 5 октября – в этот день отмечают еврейский праздник Йом-Кипур. Интересно, что это название переводится как "судный день". Очевидно, именно о нем говорил путинский приспешник.

"Каждый год этот праздник отмечают в разные дни. Тогда я проверил, что это 5 октября. Конечно, я шутил тогда. Над Медведевым всегда все смеются и издеваются, так принято", – отметил политтехнолог.

Как отметил Шейтельман, история с мобилизацией и признанием "республик" стала двигаться в направлении этой даты. "Слишком все это мистически совпадает", – отметил он.

Однако это совсем не означает, что у россиян получится. Они, добавляет Шейтельман, могут попробовать.

Риск есть, но волноваться не стоит

На этой неделе мы услышали два противоречивых заявления от ГУР Украины. По словам Вадима Скибицкого, риск применения тактического ядерного оружия очень высок. А потом Кирилл Буданов сказал, что сейчас не о чем волноваться.

В целом риск очень высок, но сейчас – не о чем волноваться,

– считает политтехнолог.

Чтобы применить ядерное оружие, нужно принять решение и отдать приказ. "После этого проходит не две минуты. Начинается процедура", – отметил Шейтельман.

Боеголовки, которые все на учете в США, начинают двигаться. В этот процесс вовлечены десятки разных людей, а еще – все это физически видно со спутников.

Нас предупредят

Шейтельман уверяет: нас предупредят о ядерном ударе, как США предупредили о полномасштабном вторжении в феврале.

"Байден же не сомневался. Он сказал, что такого-то числа точно нападут. Окей, он ошибся в числе, но только на неделю", – подчеркнул политтехнолог. Более того, британская разведка сказала нам, по каким направлениям будет происходить наступление. Все так и вышло.

Нам тоже скажут о ядерном оружии. Пока мы явно не в этой ситуации,

– убежден он.

Большая вероятность применения вовсе не означает, что велика вероятность что это сработает. Они хотели захватить Киев, но не получилось. Хотя приказ был отдан.

"Когда Путин отдаст приказ применить ядерное оружие, далеко не факт, что это получится", – заметил Шейтельман.

Не потому, что в России какие-то честные люди, которые не захотят себя губить. А потому, что у США и стран НАТО есть системы противоракетной обороны и разведки, которые в последние десятилетия постоянно совершенствовались. А российские ядерные силы никогда не усовершенствовались с 60-х годов.

Это оружие будет применяться против мира, а США не будут сидеть в стороне и наблюдать, упадет ли бомба на Украину или нет. Американцы будут сбивать эти ракеты и стратегические самолеты, несущие ядерную бомбу. У них для этого очень современные системы. Вероятность сбития очень высока,

– подытожил политтехнолог Михаил Шейтельман.

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