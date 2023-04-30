Шутить о войне могут только те, кто там был, – стендапер и аэроразведчик Сергей Липко

Пережить опыт войны и при этом сохранить психику среди прочего помогает и юмор. За год полномасштабной войны украинцы создали сотни мемов и шуток на военную тематику, однако с юмором нужно быть осторожным, чтобы, в частности, не обесценивать достижения ВСУ.

По мнению стендап-комика, шутить о войне может только тот человек, который там был и имеет соответствующий опыт. Подробнее размышлениями о юморе во время войны и после нее поделился стендапер и сценарист проекта "Телевидение Торонто" Сергей Липко. После начала полномасштабного вторжения он отправился воевать и стал пилотом дрона, служит в аэроразведке 241 бригады ТРО ВСУ. По его словам, он балансирует между гражданской и военной жизнью.

К теме ВСУ – самые мощные шутники, – стендап-комик рассказал о функциях юмора во время войны

Когда-нибудь будут шутить и о войне

Даже во время службы в войске Сергею Липко, дважды выполнявшему боевые задания в Бахмуте, продолжают часто писать в директ инстаграма с предложениями выступить на корпоративе за денежное вознаграждение. По словам комика, некоторые ивент-менеджеры впоследствии исследуют его страницу в соцсети и просят прощения, а некоторые даже не беспокоятся о том, чтобы просмотреть инстаграм Сергея и увидеть, что он воюет.

Некоторые потом все-таки смотрят страницу, просят прощения и желают беречь себя. Но есть и такие, кто считает, что люди хотят посмеяться в это "трудное время". Людям очень тяжело, приеду из Бахмута и развеселю их,

– сказал он.

Что касается самих шуток во время войны, то Сергей Липко подчеркнул, что шутить о самой войне могут те, кто сам побывал там, у которых был опыт участия в ней. "Если в зале во время стендапа кто-то, не имеющий отношения к войне, начинает об этом шутить, то настроение у всех сразу падает", – подчеркнул комик.

Сергей Липко считает, что со временем шуток по поводу российско-украинской войны станет больше. Будут создаваться такие мемы, например, которые появились после теракта в США 11 сентября.

С годами боль утихает, и для будущих поколений, которые этой войны не застали, это тоже может стать мемом. Для этого, может быть, пройдут десятки лет. Но лично я некоторые вещи никогда не смогу обесценить, например, потери близких людей на этой войне,

– рассказал аэроразведчик.

Почему шутки о россиянах не всегда "окей"

Рассказал стендапер и об актуальных шутках украинцев уже сегодня. В частности, об оккупантах, известных своей бесчеловечной жестокостью, и их несуразности. По мнению Сергея, шутки о том, что россияне тупые, обесценивают достижения ВСУ.

Они ведь тоже специалисты своего дела. Они тоже учатся. Представьте, что вы шутите о сожженном российском танке из-за того, что кто-то из их солдат неудачно покурил, когда в это время идет заруба под Киевом,

– подчеркнул Сергей Липко.

Прокомментировал он и другие вредные шутки, более присущие вражескому инфополю – о вручении повесток. По его мнению, они связаны с мотивацией новобранцев.

Заведено думать, что "повестка" – это "надо отлинять". Но такой нарратив присущ российскому инфополю. Даже те, кто приходил в украинское войско мотивированными, сейчас истощены. О тех, кто воспринимает службу как наказание, говорить не приходится. На них будет тратиться очень много энергии командиров. С более мотивированным человеком работать гораздо проще,

– подчеркнул он.

Как рассказал сам стендапер, он балансирует между гражданской и военной жизнью. Следовательно, морально приспосабливается к тому, что впоследствии придется вернуться на фронт. Свое приспособление Сергей Липко сравнил с нырянием в холодную воду.

"Это будто нырнуть в холодную воду. Набираешь воздух, ныряешь. Сначала ты на адреналине, потом становится холоднее и холоднее. И вот "холоднее" – это когда я возвращаюсь в Киев", – рассказал военнослужащий.

Интервью с Сергеем Липко о юморе во время войны и после нее: видео