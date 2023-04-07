Точно не американцы: военный эксперт объяснил, какие 5 человек знают о контрнаступлении
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что о подробностях контрнаступления, которое готовит Украина, известно лишь 5 лицам. Его слова всколыхнули сеть в догадках, кому именно известна тайна.
Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Грабский – военный эксперт. По его словам, Данилов был абсолютно прав, выражая мнение об ограниченном круге людей.
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Знают ли США о деталях контрнаступления
Сергей Грабский подчеркнул, что данные о планировании контрнаступательных действий уже этой весной известны украинской стороне.
Такие планы, общие черты, общая концепция плана могут быть переданы американской стороне, а может и нет – в этом нет необходимости,
– объяснил он.
По мнению военного эксперта, американцы не несут ответственности за наш план.
"Они прекрасно понимают, что на любом этапе передачи какой-либо информации может быть утечка", – сосредоточил внимание он.
По его словам, американским представителям совсем не обязательно быть проинформированными.
Кому в Украине известно о планах ВСУ
Сергей Грабский рассказал, что 5 человек, о которых говорил Алексей Данилов – это определенные законодательством должностные лица государства:
- президент Украины
- главнокомандующий ВСУ
- начальник Генштаба
- министр обороны
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны.
Вот вам как минимум 5 человек, которые обязаны знать детали такой планировки,
– заметил он.
Военный эксперт добавил, что такие планы приходятся в соответствующей части исполнителям не в полном объеме.
Контрнаступление ВСУ: последние события
- В сети 7 апреля появились засекреченные военные документы, в которых идет речь о планах США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Предполагают, что за этим стоит Россия.
- В ГУР МО объяснили, что враг готов сделать все, чтобы сейчас расшатать и дестабилизировать ситуацию в информационной среде Украины Это делается для того, чтобы замедлить контрнаступление и сорвать планы Запада по поставке вооружения.
- Действительно ли Россия владеет информацией о украинском контрнаступлении – ответ могут озвучить вскоре. Минобороны США принялось расследовать эту ситуацию.