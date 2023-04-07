Точно не американцы: военный эксперт объяснил, какие 5 человек знают о контрнаступлении

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что о подробностях контрнаступления, которое готовит Украина, известно лишь 5 лицам. Его слова всколыхнули сеть в догадках, кому именно известна тайна.

Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Грабский – военный эксперт. По его словам, Данилов был абсолютно прав, выражая мнение об ограниченном круге людей.

Смотрите также "Утечка" данных об украинском контрнаступлении: СМИ рассказали, кто за этим стоит

Знают ли США о деталях контрнаступления

Сергей Грабский подчеркнул, что данные о планировании контрнаступательных действий уже этой весной известны украинской стороне.

Такие планы, общие черты, общая концепция плана могут быть переданы американской стороне, а может и нет – в этом нет необходимости,

– объяснил он.

По мнению военного эксперта, американцы не несут ответственности за наш план.

"Они прекрасно понимают, что на любом этапе передачи какой-либо информации может быть утечка", – сосредоточил внимание он.

По его словам, американским представителям совсем не обязательно быть проинформированными.

Кому в Украине известно о планах ВСУ

Сергей Грабский рассказал, что 5 человек, о которых говорил Алексей Данилов – это определенные законодательством должностные лица государства:

президент Украины

главнокомандующий ВСУ

начальник Генштаба

министр обороны

секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

Вот вам как минимум 5 человек, которые обязаны знать детали такой планировки,

– заметил он.

Военный эксперт добавил, что такие планы приходятся в соответствующей части исполнителям не в полном объеме.

Контрнаступление ВСУ: последние события