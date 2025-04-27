О выходе не слышали: ССО на Курщине уничтожили целую группу морпехов российской 810 бригады

Российская пропаганда утверждает, что Силы обороны Украины якобы уже вышли из Курской области. Однако такие заявления не соответствуют действительности, а украинские защитники продолжают ведение операции и наносят врагу ощутимые потери.

Так, воины уничтожили группу морпехов на Курщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций.

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ССО нанесли россиянам потери на Курщине

Воины ССО продолжают выполнять задачи в Курской области. Комментируя вбросы российского генштаба о якобы "полном освобождении Курской области", бойцы показали результаты успешного выполнения задач на этом участке фронта.

Так, только за прошедшие сутки группа 73-го центра ССО на Курщине уничтожила целую группу военнослужащих 810 бригады морской пехоты противника во время специальных действий.