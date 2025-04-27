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24 Канал Главные новости О выходе не слышали: ССО на Курщине уничтожили целую группу морпехов российской 810 бригады
27 апреля, 17:38
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О выходе не слышали: ССО на Курщине уничтожили целую группу морпехов российской 810 бригады

Анжелика Байбак

Российская пропаганда утверждает, что Силы обороны Украины якобы уже вышли из Курской области. Однако такие заявления не соответствуют действительности, а украинские защитники продолжают ведение операции и наносят врагу ощутимые потери.

Так, воины уничтожили группу морпехов на Курщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций.

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ССО нанесли россиянам потери на Курщине

Воины ССО продолжают выполнять задачи в Курской области. Комментируя вбросы российского генштаба о якобы "полном освобождении Курской области", бойцы показали результаты успешного выполнения задач на этом участке фронта.

Так, только за прошедшие сутки группа 73-го центра ССО на Курщине уничтожила целую группу военнослужащих 810 бригады морской пехоты противника во время специальных действий.