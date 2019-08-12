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      О карьере в России и экс-возлюбленном – главаре "ЛНР": откровенное интервью с Яниной Соколовой

      528 Читати новину українською
      Янина Соколова
      Янина Соколова / www.obozrevatel.com

      Трудно представить, но известная украинская телеведущая Янина Соколова, начиная карьеру, ориентировалась на Россию и видела там свое профессиональное развитие. Что изменило мировоззрение женщины, которая сегодня имеет активную проукраинскую позицию, и при чем здесь фото ее экс-возлюбленного – читайте дальше.

      В эксклюзивном интервью 24 каналу Янина Соколова призналась, что ей было трудно начать говорить на украинском. Ведь телеведущая родилась в русскоязычном городе и длительное время находилась под влиянием русской ментальности.

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      Более того, в ее жизни возникала перспектива переехать жить в столицу России.

      Я не знаю, как бы сложилась моя судьба, если бы вышла замуж за мужчину (москвича, россиянина), который теперь является идеологом "русского мира" в "ЛНР". Когда я увидела фотографии, где мой когда-то любимый, с которым мы всегда были на одной волне, стал идеологом в "ЛНР",
      – сказала Янина.

      Как отметила телеведущая, это фото стало сигналом того, что она сделала правильное решение, не переехав в Москву.

      Яніна Соколова
      Янина Соколова

      Янина отметила, что ее сильно изменило замужество с мужчиной-львовянином и рождение детей. Она очень хотела, чтобы они общались на украинском и сейчас очень гордится, когда ее дети, общаясь на русском, имеют украинский акцент.

      Киев – не Запорожье. Здесь я встретила многих людей с проукраинской позицией. То окружение, которое меня воспитывало с 20 до 25 лет, сформировало во мне крепкие стволы, на которые потом нанизывалось все остальное. Я очень твердо занимаю эту позицию и с нее никогда не сверну,
      – подытожила телеведущая.


      Янина Соколова с детьми

      Смотрите полное видео интервью с Яниной Соколовой:

       

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      12 августа
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      Теги: Новости Украины Новости России СМИ Журналисты Интервью Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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