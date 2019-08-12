Про кар'єру в Росії та екс-коханого – ватажка "ЛНР": відверте інтерв'ю з Яніною Соколовою

Важко уявити, але відома українська телеведуча Яніна Соколова, розпочинаючи кар'єру, орієнтувалася на Росію та бачила там свій професійний розвиток. Що змінило світогляд жінки, яка сьогодні має активну проукраїнську позицію, та до чого тут фото її екс-коханого – читайте далі.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу Яніна Соколова зізналася, що їй було важко почати говорити українською. Адже телеведуча народилася в російськомовному місті та тривалий час перебувала під впливом російської ментальності.

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Ба більше, у її житті виникала перспектива переїхати жити до столиці Росії.

Я не знаю, як би склалася моя доля, якби одружилася із чоловіком (москвичем, росіянином), який тепер є ідеологом "русского мира" в "ЛНР". Коли я побачила фотографії, де мій колись коханий, з яким ми завжди були на одній хвилі, став ідеологом в "ЛНР",

– сказала Яніна.

Як зауважила телеведуча, це фото стало сигналом того, що вона зробила правильне рішення, не переїхавши до Москви.



Яніна Соколова

Яніна зазначила, що її неабияк змінило заміжжя із чоловіком-львів'янином та народження дітей. Вона дуже хотіла, аби вони спілкувалися українською і наразі дуже пишається, коли її діти спілкуючись російською, мають український акцент.

Київ – не Запоріжжя. Тут я зустріла багатьох людей із проукраїнською позицією. Те оточення, яке мене виховувало з 20 до 25 років, сформувало в мені міцні стовбури, на яких потім нанизувалося все інше. Я дуже твердо займаю цю позицію і з неї ніколи не зверну,

– підсумувала телеведуча.



Яніна Соколова з дітьми

Дивіться повне відео інтерв'ю з Яніною Соколовою: