ОАСК расстроился, потому что не может обжаловать свою ликвидацию: эмоциональная реакция сети на решение
Верховная Рада решила ликвидировать скандальный Окружной административный суд Киева. Украинцы в сети радуются и эмоционально реагируют на решение Рады.
В частности, многие вспомнили, как скандальный суд обжаловал многие решения. Люди шутят, что теперь "ОАСК не может оспорить свою ликвидацию в ОАСК".
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Как сеть реагирует на решение о ликвидации ОАСК
Политик и депутат Киевского областного совета заявил: "Помойка и питомник коррупции ОАСК – все".
Наконец-то ликвидирован. Это долго обещал сделать Порошенко. Так же долго это обещал и Зеленский. Наконец, после наложения санкций США на главу суда Вовка, власти вспомнили свое обещание! Ну и здорово,
– написал Александр Аронец.
Реакция депутатки и военной Киевсовета Алины Михайловой / Скриншот со страницы Михайловой
ОАСК все заседания скачать бесплатно без регистрации mp3,
– пошутил пользователь Varenyk_Power.
Кроме того, пользователь "господин ⊃фæ∩⊂™ ($8)" посмеялся, что якобы: "Ликвидация ОАСК была принята еще при каденции пятого президента Украины Порошемко".
Также люди начали шутить и о самом ОАСК, который славится своими скандальными решениями:
- Eugene Shatilov отметил: "ОАСК расстроен, что не может обжаловать свою ликвидацию в ОАСК";
- Donbassito: "ОАСК ликвидирован! Вместо него появится КМОАС (Киевский городской окружной административный суд)";
- demoyasoniachna: "сходила на обед, возвращаюсь, а тут уже ОАСК ликвидировали";
- chornobryvci: "мы дожили до момента когда ОАСК ликвидируют? ого";
- Роман Перебийкринж: "ОАСК запретил ликвидацию ОАСК" – ОАСК";
- fkdupgene: "ОАСК сдох. Боже, это лучший день за много дней. Я дважды прочитал новость, потому что не поверил в то, что написано".
На странице "Источники упруго бьют р*сню" даже написали:
- – ОАСК ликвидировали;
- – Наконец-то. Еще всех за решетку;
- – Украинцы – как мед, так и ложкой;
- – Да, и еще чаек к меду".
Не удержались и пошутили об ОАСК и в ЦБК / Скриншот 24 канала
"Них** себе. ОАСК ликвидировали. Лучше поздно, чем никогда. Надо еще ту всю сволочь оттуда никогда нигде больше не трудоустраивать и в идеале посадить в тюрьму в конце концов", – написал эксруководитель патронатной службы Минздрава и военный ВСУ Станислав Грещишин.
Что этому предшествовало: важное
- 13 декабря Верховная рада проголосовала за ликвидацию Окружного административного суда Киева. Вместо него будет создан Киевский городской окружной административный суд. ОАСК в течение 10 дней после вступления закона в силу должен передать все судебные дела в КМОАС.
- Следует заметить, что проект закона о ликвидации ОАСК внес в Верховную Раду Владимир Зеленский еще 13 апреля 2021 года. Еще тогда в Офисе Президента отметили, что у суда было достаточно времени, чтобы одуматься. Однако там были только очередные скандалы. Так что в ОП тогда говорили, что доверие к суду потеряно.
- Однако Рада ликвидировала суд только на следующий день после того, как США ввели санкции против скандального судьи ОАСК Павла Волка.
- Следует отметить, что сам суд известен "пленками ОАСК", согласно которым скандальный судья Вовк вмешивался в работу суда и влиял на принятие решений. Также этот суд запрещал устанавливать палатки на Майдане во время Революции, удовлетворял иски Портнова и принимал многие другие сомнительные решения.