Дело о запрете "Партии Шария": ОАСК назначил психолого-лингвистическую экспертизу

Окружной административный суд Киева в пятницу, 28 мая, назначил психолого-лингвистическую экспертизу видеоматериалов одиозного блогера Анатолия Шария. Это произошло во время судебного заседания по делу о запрете "Партии Шария".
Истцом по делу является Министерство юстиции Украины. Согласно решению суда, производство по делу остановили до окончания проведения судебной экспертизы.
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По данным СМИ, во время экспертизы проверят именно видеоматериалы Шария. Осуществит это Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз имени Бокариуса.
Иск о запрете "Партии Шария": главное
- Производство против "Партии Шария" ОАСК открыл еще в марте 2021 года.
- Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что иск в суд базировался на материалах, которые предоставили прокуратура и СБУ. Политик признался: никто не ожидает, что дело будет легким. По словам Малюськи, "Партия Шария" "выстроила неплохую юридическую оборону своей незаконной деятельности".
- Тем временем "партии Шария" судится с Главным управлением СБУ.