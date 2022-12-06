Скандальный ОАСК снял с "Цветов Украины" статус памятки: здание могут снести

Скандальный Окружной административный суд Киева решил, что историческое сооружение "Цветы Украины" является "советщиной". Именно поэтому, по его решению, это не памятка культурного наследия.

После этого решения суда застройщик может снести здание. Следует вспомнить, что в 2021 году там уже начинали демонтаж.

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Как ОАСК принимал решение

Окружной административный суд города Киева 2 декабря 2022 решил, что стоит отменить приказы Минкульта и Департамента охраны культурного наследия, согласно которым здание "Цветы Украины" входило в реестр памятников культурного наследия.

Следует заметить, что рассматривали дело очень быстро и по упрощенной процедуре. Именно поэтому участникам дела об этом даже не должны сообщать.

Инициативная группа "Сохранить Цветы Украины" написала, что узнала о решении только потому, что следили за делом.

"Цветы Украины" больше не памятка, не имеет охранного статуса, на застройщика больше не действует предписание Минкульта о запрете строительных работ. Несколько шагов – и он снова сможет вернуться к своей фантазии о стеклянном офисном центре,

– отметила группа.

Именно поэтому они призвали Минкульт и Департамент охраны культурного наследия – подать апелляцию и высказать свою официальную позицию по поводу этих событий, а людей распространять новость и быть "готовыми выходить под Цветы, когда господин Пышный попытается снова окружить дом забором".

Как ОАСК аргументировал свое решение

В решении суда говорится, что:

сооружение якобы – не уникальное произведение архитектуры;

а само утверждение об уникальности является "безосновательным и не основывается на действительных обстоятельствах";

"поскольку застройка указанных улиц не имеет охранного статуса, состоит из различных объектов, построенных в разных стилях и в разное время";

"любые данные по уникальности подобной застройки объективно отсутствуют";

якобы нет оснований полагать, что "Цветы Украины" являются "уникальным советским объектом".

Учебно-методический павильон "Цветы Украины" – уникальное здание в стиле модернизма. Его архитектор – Николай Левчук. Проект награжден Союзом архитекторов Украины как лучшее архитектурное произведение 1985 года.



Как выглядело сооружение в июле 2021 года после попытки сноса

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