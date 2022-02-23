Об изготовлении ядерного оружия в Украине даже не говорится, – Данилов

В Украине даже не говорится о том, чтобы приступить к изготовлению ядерного оружия. Владимир Зеленский лишь отмечал выполнение всеми подписантами Будапештского меморандума обязательств по безопасности.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, сообщает 24 канал. Он заверил, что ни о какой разработке ядерного оружия не говорилось.

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"Президент обращал внимание на выполнение всеми подписантами Будапештского меморандума тех обязательств по нашей безопасности, которые были там прописаны. За то, что мы отдали наше ядерное оружие, наш ядерный потенциал", – пояснил Данилов.

Подписанты меморандума брали на себя полномочия обеспечить независимость Украины. Именно об этом напоминал Зеленский.

О том, что мы собираемся делать ядерное оружие, я нигде не видел, нигде не читал,

– добавил он.

Говорится о речи президента на Мюнхенской конференции. Он сказал, что если подписанты не предоставят гарантий безопасности для Украины перед лицом войны с Россией, то у Украины будет полное право считать, что Будапештский меморандум не работает.

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