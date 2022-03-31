Об эмбарго России, газовом бизнесе семьи Путина и "СП-2": эксклюзивное интервью с Еленой Зеркаль

Дошло ли до Германии то, что заигрывание с Россией и желание иметь дешевый газ (попытки построить "Северные потоки"), затягивает удавку на их шее? Или они хотят вернуться к тому, как было?

Они понимают, что допустили стратегическую ошибку с "Северными потоками", что они действительно зависят от одного поставщика. Они понимают, что в Европе сложилась ситуация, когда Германия не может немедленно отказаться от российских энергоносителей. Это – зависимость.

В то же время сегодня (во время берлинского диалога – 24 канал) прозвучали такие звоночки, которые я слышу очень давно – мол, нельзя дополнительно раздражать Владимира Путина. Опять ласковый голос "ищем взаимопонимание" не перестает меня радовать. Они до сих пор не понимают разницы между собой и россиянами.

Они действительно не могут быстро отказаться от российского газа и нефти? Как быстро это можно сделать, если бы была политическая воля?

В этом есть правда относительно трубопроводного газа и нефти. Их действительно поставляют в Германию в больших объемах, от которых государство зависимо. Однако мы сейчас не предлагаем им применить полное эмбарго, то есть отказаться.

Ведь на самом деле физически это будет сделать очень тяжело. В Германии есть такие регионы, которые не могут получить газ никаким иным образом, чем через хаб Баугратен. Поставки туда газа происходят или по украинскому маршруту, или через "Северные потоки" (сейчас – через "Северный поток-1").

Если будет полный отказ от российского газа, то эти регионы, так же как и Украина, могут остаться без достаточного количества объемов газа, необходимого, например, для прохождения следующего зимнего сезона.

Поэтому мы предлагаем рассмотреть другой механизм и инструменты, которые будут не менее болезненными для россиян, в то же время дадут вам и нам (Германии и Украине – 24 канал) возможность создать определенное давление для того, чтобы демилитаризовать наши атомные станции и прекратить финансирование российской военной машины.

Обратите внимание Это будет не менее болезненно для России, – Зеркаль назвала альтернативу полному эмбарго на газ

О специальных счетах

Вы сейчас говорите о тех эскроу-счетах, на которых предлагают копить деньги вместо того, чтобы платить за газ – так называемое полуэмбарго?

Я говорю об иранском варианте применения санкций – когда поток газа идет, а деньги остаются на европейских счетах. Их могут использовать:

или для закупки продовольствия России;

или для восстановления Украины.

Есть и другой вариант – введение дополнительного налога на российские энергоносители, который также потом можно использовать как средство восстановления Украины или чтобы компенсировать Европе расходы, связанные с восстановлением Украины.

Эскроу-счет – это счет для хранения денег до выполнения всех обязательств по договоренностям обеих сторон.

Россия должна согласиться на это или ее поставят перед фактом?

Она не должна соглашаться, ведь это будет одним из видов санкций. На это не требуется решение Совета Безопасности ООН. Его может принять Европейский Союз, у которого есть все возможности применения такого вида санкций.

Вы считаете, что у этого пути есть перспектива?

Я очень рассчитываю на то, что нам хватит энергии это дожать. Мы уже дожимали санкции в США и знаем, как с этим работать. Команда, которая сейчас работает на этом направлении, очень похожа на команду, которая работала над американскими санкциями в отношении "СП".

Зеркаль считает возможным иранский вариант применения санкций против России / Фото Ukraine 30

О газе в рублях

Россия требует от Европы, чтобы она рассчитывалась рублями. Европа сказала, что не будет делать это, на что россияне заявили: нет рублей – нет газа. Чем это может закончиться?

Россияне пытаются сделать упреждающий удар. Они понимают, что у Европы есть рычаги, которые нужны для введения этих ограничений по расчетам и европейцы могут создать эскроу-счет, сосредотачивая деньги там.

Для того, чтобы предупредить такую возможность, они (россияне – 24 канал) пошли в атаку с расчетом в рублях. У россиян нет возможности остановить поток газа. Чтобы это сделать, им надо оставить свои скважины и перестать добывать газ.

Даже если они смогут прервать поставки газа в Европу, это будет очень временное прерывание, связанное с наполнением их подземных хранилищ. Как только они переполнятся – им нужно либо бешеное количество газа жечь, либо поставлять. Другого пути нет.

Газ постоянно добывается и должен куда-то транспортироваться. Если у вас нет объемов в подземных хранилищах, вы должны транспортировать его по трубе. Поэтому весь этот блеф известен и понятен. Мы пытаемся эти мифы объяснять и работать не только с министрами, но и со всеми политиками.

Остановить транзит через Украину они не могут по этой же причине?

Правильно.

О Китае

Если Европа все же откажется от российского газа, откуда они смогут его брать? Куда Россия может поставлять газ, который у нее не будут покупать европейцы?

Куда Россия может поставлять газ? Ответ очень прост – никуда. Ведь труба идет в одном направлении. Месторождение, из которого направляется весь газ в Европу, не соединено ни с одним другим направлением.

Для того, чтобы построить трубу в Китай, потребуется примерно 5 лет как минимум. Если они будут строить себе какие-то безумные подземные хранилища, все равно его (газ – 24 канал) надо куда-то девать.

Можно заглушить месторождения и не добывать (газ – 24 канал). Однако Россия просто потеряет возможность, золотую жилу, которую имеет.

Китай себя довольно хорошо чувствует. Он имеет хороший дисконт, покупает как минимум в 5 раз дешевле, чем Европа, и будет торговаться с россиянами дальше.



Китай будет дальше торговаться с Россией / Pixabay

Для россиян это унизительно, что также не может не радовать. Индия и Китай могут увеличить только газ в LNG. Это будет означать, что весь газ, который сейчас идет в Китай и Индию с других направлений, пойдет в Европу. Так перевернется механизм маршрутов поставки газа.

О снижении популярности газа

Начало конца этой газовой колонки – речь идет о нескольких годах?

Да. Эта ситуация ускоряет процесс декарбонизации. Очень громко все говорят о том, что надо больше внимания уделять, например, ядерной энергетике, ее можно использовать на переходный период из-за недостатка зеленой энергетики.

Он перестает быть таким привлекательным, каким был до начала войны. Все понимают, что от газа надо отказываться. Все понимают, что это газовая игла.

Все понимают, что одной из причин этой войны является также нежелание России мириться с тем, что через 20 лет они останутся сидеть на своей нефти и газе.

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Вы примерно представляете, насколько будут большими потери для бюджета России и для личных бюджетов людей, контролирующих этот рынок? Как я понимаю, семья Путина имеет большой газовый бизнес.

Более 60% российского бюджета – это поступления от энергоносителей. Относительно семьи Путина и его окружения – это прежде всего все LNG, которые расположены на Ямале, Сахалине. Все то, от чего Европа может отказаться прежде всего.

Есть конспирологическая теория, что одна из причин войны – это залежи сланцевого газа в Украине. Путин хотел их либо контролировать, либо не позволить нам его добывать. Есть ли здесь часть правды?

Это очень конспирологическая теория. Так же можно сказать о Черном море и добыче газа на его шлейфе. Нет, думаю, что все причины связаны с его (Путина – 24 канал) имперскими амбициями. Другое – производное.

О "Северном потоке-2"

Говорили, что пока в Украине есть газовая труба, это наша гарантия того, что Россия на нас не нападет. Что сейчас происходит с этой трубой?

Говорилось о том, как только достроится "Северный поток-2", то Украина потеряет предохранитель, которым является наша труба. Они достроили, имеют альтернативный маршрут и уже не боятся что-то сделать с нашей трубой.

В то же время стоит обратить внимание, что за месяц войны не было ни одного повреждения магистрального трубопровода. Все, что касается поставок газа в Европу, для них очень важно. Им некуда девать этот газ, поэтому они не могут повредить наш газопровод. Он им нужен.



Зеркаль считает, что Россия не может повредить газовую трубу Украины / Фото "ЦЕНЗОР.нет"

Они понимают, что "СП-2" – это проект, который закрыт навсегда?

Думаю, что да. Они могут это не признавать. Однако это проект, который закрыт точно до момента полной капитуляции России и завершения всех действий, связанных с этой войной.

То есть теоретически "Северный поток-2" можно реанимировать только тогда, когда Россия будет нормальным государством, а не как сейчас?

Да.

О хранилищах с горючим и посевной

Россиянам удалось разгромить некоторые наши хранилища с горючим. Насколько это влияет на обеспечение дизтопливом армии и на посевную кампанию? Можем ли мы это компенсировать?

Конечно, для нас это существенно и чувствительно. Не бывает лишнего топлива, особенно в посевную. Конечно, это создает дополнительное давление на рынке. Ведь это были коммерческие объемы, которые должны были использовать для посевной и потребления гражданами.

Мы понимаем все риски, связанные с сохранением сейчас нефтепродуктов на территории Украины. К сожалению, есть кто-то, кто работает не на государство, а на врага, и выдает места, где мы храним топливо. Надеемся, что мы сможем достать дополнительные объемы и заместить потерянное.

Мы действительно потеряли объемы, которые планировали использовать для посевной. Они (россияне – 24 канал) имеют целью – создать давление через посевную, потребность граждан на потребление этого дизеля.

В то же время мы понимаем, что можем заместить эти объемы. Не так быстро, как хотелось бы, но и мы, и наши партнеры настроены на то, чтобы отработать эту посевную как можно эффективнее. Все понимают, что сорванная посевная в Украине означает голод в некоторых частях мира потом.

О судьбе России после победы Украины

После всего, что Россия сделала с Украиной, как вы видите дальнейшую судьбу государства-агрессора?

Я считаю, что Россия должна избавиться прежде всего от ядерного оружия. Она должна быть полностью демилитаризированна – то же, что хотели сделать с Украиной.

Во-вторых, Россия должна избавиться от рычага влияния, которым является энергоноситель. В-третьих, я считаю, что Россия должна пройти психическое очищение. Тот уровень поддержки войны, который есть, показывает, что население – больное, его надо лечить.

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Для этого должны быть психиатры, которые должны поработать с этими людьми и вернуть их в чувство. Поддержка уничтожения соседей – это ненормально, это психическое заболевание.