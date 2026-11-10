Договорились о масштабном обмене пленными: СМИ раскрыли детали переговоров в Абу-Даби

В Объединенных Арабских Эмиратах 10 ноября завершился первый день трехсторонних мирных переговоров. Украине, США и России удалось договориться о проведении "масштабного обмена пленными".

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на собеседника, близкого к украинской делегации.

О чем договорились стороны

Источник издания утверждает, что стороны достигли такой договоренности по результатам первого дня встреч. Никакие даты обмена пленными не указывают, однако отмечается, что он состоится в ближайшее время.

По результатам первого дня трехсторонних переговоров является важным результатом работы нашей делегации – удалось достичь договоренности о масштабном обмене пленными в ближайшее время, –

цитируют СМИ.

Официальные представители сторон пока публично не сообщали о результатах очередного раунда встреч. Обычно детали процедур возвращения граждан объявляются только после фактического завершения процесса на месте.

Перед началом переговоров в Абу-Даби украинская делегация, в том числе руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, отмечал, что активизация обменов и возвращения пленных домой является одним из главных практических приоритетов встреч с представителями России при посредничестве США.

Напомним, предварительный обмен военнопленными состоялся 23 октября. Тогда Украина вернула домой 270 человек, среди которых было девять гражданских.