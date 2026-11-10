Домовились про масштабний обмін полоненими: ЗМІ розкрили деталі перемовин в Абу-Дабі

Про це пише "Українська правда" з посиланням на наближеного до української делегації співрозмовника.

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Про що домовились сторони

Джерело видання стверджує, що сторони досягли такої домовленості за результатами першого дня зустрічей. Жодних дат обміну полоненими не вказують, однак зазначається, що він відбудеться найближчим часом.

За результатами першого дня тристоронніх переговорів є важливий результат роботи нашої делегації – вдалося досягти домовленості про масштабний обмін полоненими найближчим часом– цитують ЗМІ.

Офіційні представники сторін наразі публічно не повідомляли про результати чергового раунду зустрічей. Зазвичай деталі процедур повернення громадян оголошують лише після фактичного завершення процесу на місці.

Перед початком переговорів в Абу-Дабі українська делегація, зокрема керівник Офісу Президента Кирило Буданов, наголошував, що активізація обмінів та повернення полонених додому є одним із головних практичних пріоритетів зустрічей з представниками Росії за посередництва США.

Нагадаємо, попередній обмін військовополоненими відбувся 23 жовтня. Тоді Україна повернула додому 270 людей, серед яких було дев'ятеро цивільних.