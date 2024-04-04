Однозначно, – премьер-министр Румынии поддержал идею объединения страны с Молдовой
Источник:Romania TV
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку высказал свое мнение относительно объединения его страны с Молдовой. Глава румынского правительства отметил, что выступает "однозначно за" эту идею.
По словам Чолаку, объединение Молдовы и Румынии может произойти внутри Евросоюза. Однако, по его мнению, возможны также и какие-то "другие пути" для этой интеграции.
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Премьер Румынии "за" объединение с Молдовой
Глава румынского правительства подчеркнул, что поддерживает союз Республики Молдова с Румынией. Он отметил, что ему "никто не может этого запретить" и "это мое право".
Я, по-прежнему, верю в объединение Республики Молдова и Румынии... Однозначно!,
– заявил Чолаку.
Чиновник также отметил, что сейчас Молдова "устойчива благодаря помощи со стороны Румынии". Он также отметил, что разделение стран, которое произошло, было следствием прошлого.
"Я не могу изменить прошлое, а настоящее является следствием прошлого. То, что я могу сделать вместе с вами, – это построить будущее", – сказал он.
При этом он разъяснил, что инициатива потенциального объединения с Румынией должна принадлежать все-таки Молдове.Справочно! Дискуссия вокруг воссоединения Молдовы и Румынии набрала обороты после румынской революции 1989 года и провозглашения независимости Молдовы в 1991 году. Тема воссоединения продолжает занимать видное место в публичном дискурсе обеих стран, сторонники которого рассматривают его как цель, а оппоненты – как потенциальную угрозу.
В Молдове сопротивление воссоединению с Румынией оказывают преимущественно пророссийские коммунистические и социалистические фракции.
Ранее 40% молдаван поддерживали объединение с Румынией
- В Молдове в 2021 году провели опрос среди граждан страны. Выяснилось, что 41,2% граждан выступают за объединение Молдовы с Румынией.
- Кроме того, за то, чтобы Молдова присоединилась к Европейскому Союзу выступают 71,6% граждан страны. В то же время 20,4% опрошенных хотят восстановления СССР. Также 25,3% граждан поддерживает признание независимости "Приднестровской Молдавской Республики".
- Опрос проводился по телефону в течение 21 – 28 июля 2021 года. В нем приняли участием 1 065 человек. Погрешность составляет 2,9%.