Обещал "отмазать" иностранца от экстрадиции: с поличным поймали нардепа Алексеева
Источник:СБУ
Сотрудники спецслужб разоблачили действующего нардепа, который за 50 тысяч долларов обещал иностранцу решить вопрос его экстрадиции. Вероятно, речь идет о члене партии "Европейская Солидарность" Сергее Алексееве.
В пятницу утром, 30 июня, стало известно о задержании народного избранника с поличным. Вскоре ему выберут меру пресечения.
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Какое наказание грозит Алексею
Как отмечают в Службе безопасности, вероятно, Алексеев получал взятку двумя "траншами" – 20 и 30 тысяч долларов США. Итого получается – 50. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
За 50 тысяч долларов США нардеп обещал иностранцу свое содействие во избежании экстрадиции. Для этого парламентарий "гарантировал" использовать собственные связи с судом, чтобы там отменили решение Государственной миграционной службы об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца,
– говорится в сообщении.
Кроме того, в Офисе генпрокурора констатировали, что речь идет именно о главе подкомитета по вопросам деятельности органов правопорядка, а это как раз – Сергей Алексеев.
Алексеев был задержан на взятке / фото Офиса генпрокурора
Отметим, что досудебное расследование будет осуществляться Государственным бюро расследований под оперативным сопровождением СБУ. "По месту жительства подозреваемого продолжаются безотлагательные следственные действия", – написали в Офисе Генерального прокурора.
Также важно, что спецслужбы опубликовали запись телефонного разговора, на котором слышен голос, вероятно, Алексеева, что обещает иностранцу, скорее всего, гражданину Германии, помочь в некоторых вопросах за деньги.
Телефонный разговор, подтверждающий, по всей видимости, незаконную деятельность Алексеева: смотрите видео от СБУ
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Чем известен нардеп Алексеев
- Избраннику 46 лет. Он заслуженный юрист Украины и кандидат юридических наук. В 90-х годах учился в Киевской академии труда и социальных отношений (ныне это Академия труда, социальных отношений и туризма).
- Сразу после окончания вуза работал адвокатом. Кроме того, некоторое время возглавлял юридический департамент "Киевэнерго" и работал на других юридических должностях в различных компаниях.
- В 2019 году его избрали народным депутатом IX созыва от "Европейской солидарности". Важно, что с этого времени он также заместитель члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.