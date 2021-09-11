Обещания США относительно "Северного потока-2" должны "лечь на бумагу", – Ермак

В Вашингтоне пообещали принять конкретные меры в случае запуска "Северного потока-2". Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что эти обещания следует закрепить в документах. Также руководитель ОП подчеркнул, что вопрос российского проекта следует рассматривать в нормандском формате.

Об этом Ермак сообщил во время своего выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия" 11 сентября.

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Предыдущий механизм санкций был эффективным, – Ермак

Предыдущий механизм санкций, которые ввели из-за "Северного потока-2" был эффективным. Однако по мнению Ермака, сейчас политика международных партнеров по российскому трубопроводу вызывает вопросы.

Но и во время встречи с Ангелой Меркель, и во время визита президента США в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут предприняты, когда наступит время. Но мы все же ждем, что это ляжет на бумагу,

– подчеркнул Ермак.

У Украины, отметил председатель ОП, есть пример Будапештского меморандума, поэтому официальный Киев хочет верить не словам, а реальным шагам.

Украина уже работает с партнерами по гарантиям

По словам Ермака, Украина уже работает с европейскими и американскими партнерами. Цель этого сотрудничества – получить механизм гарантий для украинской стороны, если трубопровод таки будут эксплуатировать.

В офисе Президента предлагают рассматривать вопросы "Северного потока-2" и транзита газа через Украину в рамках нормандского формата. Ведь это непосредственно безопасность Украины.

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Госдеп обещает Украине механизмы защиты

В Государственном департаменте США заявили, что будут работать над сдерживанием российского влияния из-за "Северного потока-2". Об этом заявил старший советник по энергетической безопасности Госдепа Амос Хохштайн. Он подчеркнул, что меры по сдерживанию сооружения газопровода уже дали свои результаты.