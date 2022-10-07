Подготовка ВСУ к зиме: Резников объяснил, есть ли основания для беспокойства

После начала полномасштабного вторжения, армия Украины увеличилась чуть ли не в 4 раза, поэтому возникла задача экипировки. Однако Алексей Резников заявил, что сейчас нет никаких оснований для беспокойства.

Так, по словам Министра обороны, Вооруженные силы Украины обеспечены всем необходимым к зиме. Об этом он рассказал в интервью Forbes-Украина.

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"Мы абсолютно готовы"

Как подчеркнул министр обороны, до введения в стране военного положения в армии насчитывалась 261 000 человек, из которых именно военных было примерно 200 000. Сейчас же только в ВСУ 700 000 воинов, а вместе с Нацгвардией, Нацполицией, СБУ, пограничниками и других – до 1 миллиона.

Соответственно, после 24 февраля перед государством возникла задача обеспечения ее защитников, ведь в то время на складах такого количества шлемов, бронежилетов одежды не было. Более того, украинские производители не могли выполнить значительно большие объемы заказа. Их мощности могли выпускать 3000 – 5000 единиц в месяц.

Поэтому государство, как сказал Резников, помогло им с перемещением производства в другие области страны, с его расширением и сегодня производители значительно увеличили объем. Также министр обороны добавил, что в то время Минобороны были вынужденно заключать контракты со всеми странами, которые были в состоянии одновременно составлять 50 000 – 100 000 средств защиты.

По состоянию на сегодняшний день Украина полностью готова обеспечивать средствами защиты. На складах командования сил логистики больше, чем нужно для обеспечения всех находящихся на первой линии фронта.

Все заявки уже приняты. Контрактов, заключенных Минобороны, столько, сколько подал Генштаб, это чуть меньше миллиона, с целью положить на склады. Никаких оснований для волнения,

– сказал Резников.

Зимняя форма поступит в подразделения к середине октября.

Минобороны еще летом начали делать заказы на зимнюю одежду. Так, в конце сентября Алексей Резников заявил, что Минобороны заключило договоры по изготовлению зимней формы с отечественными и иностранными предприятиями. На сегодняшний день в процентном понимании это 77% – украинские производители продукции. И только 23% – из-за границы.

Однако, поскольку погода становилась морознее с начала осени, на передовую оперативно сначала отправляли флисовые куртки и термобелье.

Также замминистра обороны Анна Маляр тогда сообщала, что с 22 по 28 сентября Минобороны для обеспечения подразделений ВСУ передало:

24,2 тысячи бронежилетов,

14,1 тысячи шлемов,

63,2 тысячи пар обуви, из них 35,4 тысячи зимней,

24,2 тысячи комплектов полевой формы,

15,2 тысячи курток зимних.

43,3 тысячи зимних шапок,

90,4 тысячи флисовых курток,

137,9 тысячи нательного демисезонного и зимнего белья.

При этом продолжалась постановка на учет очередных партий зимней одежды. Также активно поставляются и бронежилеты. Так, за 5 месяцев только по прямым контрактам Минобороны в ВСУ передали более 500 тысяч бронежилетов.

Успехи защитников Украины: последние новости

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ сообщил, что с конца сентября ВСУ взяли под контроль 2 400 квадратных километров Слобожанщины. Это – 93 населенных пункта.

Согласно словам Владимира Зеленского, только за время с 1 октября и только в Херсонской области от российского псевдореферендума было освобождено и стабилизировано более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

Валерий Залужный заявил, что ситуация на фронте полностью контролируется и развивается по плану Украины.

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