Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, добавив, что 80% техники (разведдроны, ударные БпЛА), которую его полк применяет на фронте, производится частными украинскими компаниями.

Сколько боеприпасов к БпЛА можно купить на рынке Украины?

Если проанализировать из каких запчастей собираются эти БпЛА, то, как отметил Федоренко, за последний год процент комплектующих, которые изготавливаются в Украине – существенно вырос. Осуществляется импортозамещение необходимых для производства дронов составляющих.

"Относительно боеприпасов, во время войн всегда наблюдается их нехватка. Чем больше страна их имеет, тем больше есть возможность надавить на противника. Принимая во внимание тот бешеный темп войны, который сейчас есть, линию боестолкновения в две тысячи километров, то боеприпасов постоянно будет не хватать. Но на украинском рынке есть возможность купить 70% специализированных боеприпасов к БпЛА", – рассказал Федоренко.

Территория России начала пылать регулярно. Атаки по объектам, которые привлечены к обеспечению российской армии необходимым, лишают страну-агрессора возможности изготавливать комплектующие к дронам, ракетам, другим видам оружия; изготавливать оружие на централизованных предприятиях. Чтобы иметь деньги на это все и воевать дальше, России надо добывать нефть и продавать ее, в частности Индии, Бразилии, Китаю.

Что должны были бы сделать наши партнеры, Европа, а в первую очередь США? Принять меры, которые блокировали бы возможность закупки этими странами российской нефти. Инструмент для этого – санкции, повышение пошлин,

– озвучил Федоренко.

Пока американский президент Трамп дает Путину 10 дней, неделю, две недели, 50 дней для мирного урегулирования, Украина времени не теряет и принимает собственную "санкционную политику" (говорится об ударах по ее НПЗ, железнодорожным узлам). Она влияет на работу российских объектов, которые занимаются добычей и переработкой нефтепродуктов, их транспортировкой. Сейчас добыча нефти в России снизилась, страна-агрессор испытывает проблемы с наличием нефтепродуктов внутри своей страны.

