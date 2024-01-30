Сможет ли КНДР обеспечить Россию оружием: Буданов дал четкий ответ

России не хватает боеприпасов из-за развязанной ею же полномасштабной войны против Украины. Кирилл Буданов заметил, что это необходимость номер один.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов в эфире телемарафона заявил что в России контрабанда комплектующих к различному типу вооружения узаконена на законодательном уровне и эффективно работает. Сами россияне называют это "параллельным импортом", передает 24 Канал.

Читайте такжеПочему Северная Корея может поставлять ракеты России: в Bloomberg назвали несколько причин

Зачем Путину ехать в КНДР

Главный украинский разведчик указал на проблемы у россиян с боеприпасами калибров 122 и 152 миллиметра. Также есть нехватка ракет для вражеских РСЗО "Смерч", "Ураган", Град".

Кирилл Буданов заявил, что Владимир Путин будет договариваться с КНДР об увеличении объемов поставок оружия. Также будет обсуждаться углубление отношений между Пхеньяном и Москвой, в частности, сотрудничество по ракетным технологиям.

Россия думает, что передать определенные ракетные технологии КНДР это нормально. Что же, это их видение. КНДР за эти технологии, понятно, будет делать очень многое,

– сказал Буданов.

Сможет ли КНДР обеспечить Россию оружием

Буданов заметил, что Северная Корея имеет серьезный человеческий ресурс. По его словам, КНДР может работать гораздо эффективнее России, ведь она имеет большое количество людей на промышленных предприятиях. Буданов подчеркнул, что увеличение поставок артиллерийского вооружения точно будет.

Это не те объемы, что в России они там гордятся: "Мы как подняли ОПК". Это ничего в сравнении с объемами бывшего Советского Союза. А вот КНДР, как это ни прискорбно признавать, – она может таким похвастаться,

– заявил глава ГУР.

Он заметил, что в Северной Корее хватает и людей, и предприятий. В КНДР оружие не слишком модерновое, ведь по факту это вооружение прошлого столетия, однако эта страна может делать достаточно серьезные объемы. По его словам, северокорейский снаряд прилетит, хоть и с небольшим отклонением. Буданов также отметил, что поставки боеприпасов из КНДР в Россию начались еще в 2023 году.

Что говорят о сотрудничестве России с КНДР