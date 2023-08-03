На Хмельнитчине обезьяна покусала ребенка: животное неделю не могут поймать

В селе Карповцы Хмельницкого района обезьяна искусала 14-летнюю девочку Карину Слепчик. Мама рассказала, что ребенок проходит антисказовую терапию.

Инцидент произошел вечером 1 августа. Мать девочки рассказала, что животное сбежало из вольера еще ориентировочно неделю назад. С тех пор бегает по селу.

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Как обезьяна искусала ребенка на Хмельнитчине

Ребенок 14 лет, вечером мы были на огороде и увидели обезьяну. Она прибежала к нам. Она рядом с ней стояла и что-то рукой провела, а та на нее вскочила и вцепилась ей передними лапами за руку и зубами за пальцы. Оторвала кусок мяса из руки, и еще в одном месте очень прокусила руку,

– рассказала мать девочки.

Владимир Федорук рассказал, что обезьяна по селу бегает уже несколько дней, прибегала к нему есть шелковицу за домом.

"Приехали ребята, хотели поймать, она испугалась и выскочила на дом. Вот уже всю ночь здесь на доме бегает туда сюда и не могут ее поймать никак", – рассказал местный житель.

Как животное появилось в селе на Хмельнитчине

Обезьяну в деревню привез Сергей из Харькова. Он рассказал, что взять ее попросили знакомые.

Когда ехали все из-под обстрелов, наши знакомые отдали нам и просили держать у себя, пока не вернутся. Так и не вернулись. Сейчас за границей в Испании,

– объяснил харьковчанин.

Он признается, что не против того, чтобы обезьяну забрали в приют или зоопарк. Хотя говорит, что раньше животное не убегало, было спокойно, ел из рук. На этот раз сама открыла клетку.

Директор реабилитационного центра для диких животных Сергей Пальохин рассказал, что обезьяну не смогли поймать сачком, на нее не подействовали седативные препараты. Поэтому животное дальше бегает по селу.

"Это зеленая обезьяна. По виду она ухоженная, чистая, аккуратная. Скорее всего у нее есть прививки. Будем выяснять. Сейчас надо ее поймать", – рассказал Сергей Пальохин.

Из-за инцидента староста села Людмила Чобан уже говорит, что обращаются в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, чтобы поймать животное.

В каком состоянии укушен ребенок

Многочисленные поверхностные раны в области кисти, пальцев, ладонной поверхности. В настоящее время состояние ребенка стабильное, однако за животным невозможно санитарно-техническое наблюдение, поэтому ребенок подлежит экстренной вакцинации против бешенства,

– рассказал заведующий травматологическим пунктом Виталий Одарчук.

По словам врача, раны не пришлось зашивать. Ребёнка уже выписали домой.