Есть только одно решение, – Зеленский объяснил, как Европа может обезопаситься от России

Владимир Зеленский заметил, что Россия не только проводит полномасштабное вторжение в Украину. Государство-террорист также ведет гибридную войну против ЕС.

Агрессию со стороны России можно победить. Об этом Владимир Зеленский сказал 7 января, выступая на ежегодной национальной конференции в Швеции "Общество и оборона".

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Россию можно победить

Украинский лидер дал понять, что существует способ обезопасить европейские страны от российской агрессии.

Для того, чтобы в долгосрочной перспективе обезопасить Европу от России в военном отношении, есть только одно решение – единственная европейская оружейная промышленность,

– объяснил он.

Зеленский подчеркнул, что российскую агрессию можно победить. Для того, чтобы показать Кремлю, что агрессия не может привести к добру, необходима солидарность. Президент назвал солидарность основой безопасности в современном мире.

Все мы с вами знаем, что Россия сейчас использует для агрессии против Украины и – в гибридных формах – против всей нашей Европы потенциал, накопленный при жизни нескольких поколений. Это касается и оружия, и промышленных и экономических возможностей, и энергетического потенциала России, который она тратит на ведение своей войны. Должны признать: это значительная сила. Но все равно – я уверен, и это демонстрируют наши результаты – даже Россию можно поставить снова в пределы международного права,

– сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что европейские ценности должны доминировать. По его словам, каждая демократия в Европе должна быть уверена в том, что политики не уступят, если кто-то будет соблазнять их концепцией сфер влияния.

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