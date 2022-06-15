Обгоревшие дома и горящие леса: как сейчас выглядит Северодонецк – новое видео

В сети опубликовали новое видео из Северодонецка. Так показаны ужасные кадры, на которых полностью обгоревшие многоэтажки и пылающий лес вокруг.

Кафиры постоянно бьют артиллерией по городу, вследствие чего там постоянно возникает дым или пожар. Новое видео было обнародовано в телеграмме "Слуги народа".

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На кадрах можно увидеть, что едва ли не каждая многоэтажка теперь полностью черна и обгорела от обстрелов российских захватчиков. А вокруг города пылает лес.

Как сейчас выглядит Северодонецк: смотрите видео



Ситуация в Северодонецке: последние новости

Наиболее тяжелым направлением на Донбассе до сих пор остается борьба за Северодонецк . Последние новости оттуда сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Ситуация на поле боя постоянно меняется из-за высокой интенсивности боевых действий. На Северодонецком направлении российские кафиры обстреливали наши позиции из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Также захватчики продолжают циничные обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Тошкивка, Устиновка, Боровское, Метелкино.

Но несмотря на значительное преимущество противника в вооружении, нашим воинам удается успешно отражать попытки штурмовых действий противника в Северодонецке и Тошковце. Боевые действия продолжаются.

Утром 15 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ защищают Северодонецк и не позволяют врагу продвинуться в Лисичанск. Россияне же массированно обстреливают заводы, многоэтажки и частные дома.

По его словам, кафиры обстреляли сооружения бывшего завода "Донсода" и несколько домов поблизости. Аналогичная ситуация и в районе "Стеклозавода". В течение 14 июня там пострадали не менее 8 домов.

Накануне руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк рассказал , что на территории "Азота" стоят украинские военные, которые держат оборону в промышленной зоне города. По его словам, там также осталось около 500 гражданских людей.

Британская разведка сообщает, что бои за город с попеременным успехом продолжаются. После более чем месяца тяжелых боев, русские войска контролируют большую часть Северодонецка . "Русская тактика – это интенсивное использование артиллерии, нанесшей большой побочный ущерб всему городу", – отметили специалисты.

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