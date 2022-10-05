У Путина проблема с подбором слов, – оппозиционер предположил очередные заявления диктатора

Путин якобы готовит обращение к народу и планирует высказаться по поводу войны в Украине. Сейчас в бункере – страшная паника, поскольку на самом деле диктатору нечего сказать россиянам.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко. По информации российских СМИ, диктатор 5 октября может объявить об изменении статуса так называемой "специальной военной операции" в Украине.

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По словам Яковенко, очень трудно прогнозировать, что на самом деле в голове руководителя Кремля.

"Путин загнал себя в тупик"

Однако диктатор очень долго набирается смелости перед тем, как выступить с очередным заявлением.

У Путина сейчас большая проблема с подбором слов. Он загнал себя в тупик. Это ситуация, когда с каждым своим движением и словом Путин все больше погружается в болото и заодно тянет туда с собой всю страну,

– подчеркнул оппозиционер.

Может ли Путин объявить войну Украине

Как отметил Яковенко, в России все ожидают дальнейших шагов Кремля относительно войны в Украине.

"Даже пропагандисты транслируют мнения о том, что никакой "спецоперации" в Украине уже нет. Мол, нужно объявлять Киеву войну", – сказал оппозиционер.

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Однако, по словам Яковенко, если Путин решится объявить войну, это повлечет серьезные последствия.

Официально объявить войну – это все равно, что приклеить себе на лоб этикетку, что ты – агрессор. Тогда это будет понятно даже Китаю и Индии. Это большой подарок тем, кто хочет исключить Россию из состава Совбеза ООН,

– подчеркнул оппозиционный политик.

Каких еще заявлений можно ожидать от диктатора

Яковенко предположил, что российский диктатор может изменить формулировку названия так называемой "спецоперации" в Украине.

К примеру, Путин может сказать, что "спецоперация" в Украине завершена. А назвать это просто "военной операцией" по сути ничего не меняет,

– сказал оппозиционер.

"Даже ватные россияне уже не выдерживают"

Вдобавок главе Кремля нечем похвастаться перед собственным народом. По словам Яковенко, Путин может рассказывать о "законах", ратифицирующих договоры о вхождении 4 областей Украины в состав России.

Как это можно выдавать за победу, когда из-за наступления ВСУ территории, аннексированные Россией, ежедневно уменьшаются? Настолько велик разрыв каждого слова Путина с реальностью, что даже ватные россияне уже не выдерживают,

– сказал Яковенко.

Раскол между Путиным и армией

Оппозиционный политик также предположил, что глава Кремля мог попытаться оправдаться за позорные поражения в Украине и принести условную "сакральную жертву". К примеру, отправить в отставку министра обороны России Сергея Шойгу.

Однако это повлечет за собой недовольство армии. Сейчас раскол между Путиным и армией достаточно серьезный. Поэтому это опасно для него,

– отметил Яковенко.

Что должен сказать Путин россиянам

! Впоследствии росСМИ со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова сообщили, что 5 октября Путин не планирует обращение к россиянам.

По словам журналиста, лучшим выходом для главы Кремля было бы честно признаться в своих поражениях.

Путин должен сказать: "Дорогие россияне, братья и сестры. Извините, кто может. Я завел страну в тупик и покончу жизнь самоубийством",

– сказал Яковенко.

Он добавил, что это был вы лучший вариант для президента России завершить свое позорное более чем 20-летнее "царствование".

"Это хоть чем-то было бы похоже на офицерский поступок. Однако он слишком любит жизнь, чтобы так поступить. На подобные жесты он не способен", – отметил журналист.

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