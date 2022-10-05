У Путина проблема с подбором слов, – оппозиционер предположил очередные заявления диктатора
Путин якобы готовит обращение к народу и планирует высказаться по поводу войны в Украине. Сейчас в бункере – страшная паника, поскольку на самом деле диктатору нечего сказать россиянам.
Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко. По информации российских СМИ, диктатор 5 октября может объявить об изменении статуса так называемой "специальной военной операции" в Украине.
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По словам Яковенко, очень трудно прогнозировать, что на самом деле в голове руководителя Кремля.
"Путин загнал себя в тупик"
Однако диктатор очень долго набирается смелости перед тем, как выступить с очередным заявлением.
У Путина сейчас большая проблема с подбором слов. Он загнал себя в тупик. Это ситуация, когда с каждым своим движением и словом Путин все больше погружается в болото и заодно тянет туда с собой всю страну,
– подчеркнул оппозиционер.
Может ли Путин объявить войну Украине
Как отметил Яковенко, в России все ожидают дальнейших шагов Кремля относительно войны в Украине.
"Даже пропагандисты транслируют мнения о том, что никакой "спецоперации" в Украине уже нет. Мол, нужно объявлять Киеву войну", – сказал оппозиционер.
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Однако, по словам Яковенко, если Путин решится объявить войну, это повлечет серьезные последствия.
Официально объявить войну – это все равно, что приклеить себе на лоб этикетку, что ты – агрессор. Тогда это будет понятно даже Китаю и Индии. Это большой подарок тем, кто хочет исключить Россию из состава Совбеза ООН,
– подчеркнул оппозиционный политик.
Каких еще заявлений можно ожидать от диктатора
Яковенко предположил, что российский диктатор может изменить формулировку названия так называемой "спецоперации" в Украине.
К примеру, Путин может сказать, что "спецоперация" в Украине завершена. А назвать это просто "военной операцией" по сути ничего не меняет,
– сказал оппозиционер.
"Даже ватные россияне уже не выдерживают"
Вдобавок главе Кремля нечем похвастаться перед собственным народом. По словам Яковенко, Путин может рассказывать о "законах", ратифицирующих договоры о вхождении 4 областей Украины в состав России.
Как это можно выдавать за победу, когда из-за наступления ВСУ территории, аннексированные Россией, ежедневно уменьшаются? Настолько велик разрыв каждого слова Путина с реальностью, что даже ватные россияне уже не выдерживают,
– сказал Яковенко.
Раскол между Путиным и армией
Оппозиционный политик также предположил, что глава Кремля мог попытаться оправдаться за позорные поражения в Украине и принести условную "сакральную жертву". К примеру, отправить в отставку министра обороны России Сергея Шойгу.
Однако это повлечет за собой недовольство армии. Сейчас раскол между Путиным и армией достаточно серьезный. Поэтому это опасно для него,
– отметил Яковенко.
Что должен сказать Путин россиянам
По словам журналиста, лучшим выходом для главы Кремля было бы честно признаться в своих поражениях.
Путин должен сказать: "Дорогие россияне, братья и сестры. Извините, кто может. Я завел страну в тупик и покончу жизнь самоубийством",
– сказал Яковенко.
Он добавил, что это был вы лучший вариант для президента России завершить свое позорное более чем 20-летнее "царствование".
"Это хоть чем-то было бы похоже на офицерский поступок. Однако он слишком любит жизнь, чтобы так поступить. На подобные жесты он не способен", – отметил журналист.
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Безумные заявления Путина: коротко
- 30 сентября Владимир Путин объявил об аннексии временно оккупированных территорий – Херсонщины, Запорожья, Донецкой и Луганской областей.
- Во время выступления в Кремле российский диктатор сделал несколько абсурдных заявлений. В частности, он обвинил мир в расизме и недемократичности, выдвинув тезис, что русофобия якобы является "расизмом".
- Более того, глава Кремля нашел новое оправдание своей кровавой войне. Теперь он называет ее "битвой за Россию".