Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко. За інформацією російських ЗМІ, диктатор 5 жовтня може оголосити про зміну статусу так званої "спеціальної військової операції" в Україні.

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За словами Яковенка, дуже важко прогнозувати, що насправді на думці в очільника Кремля.

"Путін загнав себе у глухий кут"

Однак диктатор дуже довго набирається сміливості перед тим, як виступити з черговою заявою.

У Путіна зараз велика проблема з підбором слів. Він загнав себе в глухий кут. Це ситуація, коли з кожним своїм рухом та словом Путін все більше занурюється в болото і заодно тягне туди з собою всю країну,

– наголосив опозиціонер.

Чи може Путін оголосити війну Україні

Як зазначив Яковенко, у Росії всі очікують подальших кроків Кремля щодо війни в Україні.

"Навіть пропагандисти транслюють думки про те, що ніякої "спецоперації" в Україні вже немає. Мовляв, потрібно оголошувати Києву війну", – сказав опозиціонер.

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Однак, за словами Яковенка, якщо Путін зважиться оголосити війну, це потягне за собою серйозні наслідки.

Офіційно оголосити війну – це все одно, що приліпити собі на лоба етикетку, що ти – агресор. Тоді це буде зрозуміло навіть Китаю та Індії. Це великий подарунок тим, хто хоче виключити Росію зі складу Ради безпеки ООН,

– наголосив опозиційний політик.

Яких ще заяв можна очікувати від диктатора

Яковенко припустив, що російський диктатор може хіба що змінити формулювання назви так званої "спецоперації" в Україні.

Наприклад, Путін може сказати, що "спецоперація" в Україні завершена. А назвати це просто "військовою операцією", що по суті нічого не змінює,

– сказав опозиціонер.

"Навіть ватні росіяни вже не витримують"

На додачу очільнику Кремля немає чим похизуватися перед власним народом. За словами Яковенка, Путін може розповідати про "закони", що ратифікують договори про входження 4 областей України до складу Росії.

Як це можна видавати за перемогу, коли через наступ ЗСУ території, анексовані Росією, щодня зменшуються? Настільки великий розрив кожного слова Путіна з реальністю, що навіть ватні росіяни вже не витримують,

– сказав Яковенко.

Розкол між Путіним та армією

Опозиційний політик також припустив, що очільник Кремля міг би спробувати виправдатися за ганебні поразки в Україні та принести умовну "сакральну жертву". Наприклад, відправити у відставку міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу.

Однак це потягне за собою незадоволення армії. Зараз розкол між Путіним та армією – доволі серйозний. Тому це небезпечно для нього,

– зазначив Яковенко.

Зверніть увагу! Згодом росЗМІ з посиланням на прессекретаря російського президента Дмітрія Пєскова повідомили, що 5 жовтня Путін не планує звернення до росіян.

Що мав би сказати Путін росіянам

За словами журналіста, найкращим виходом для очільника Кремля було б чесно зізнатися у своїх поразках.

Путін мав би сказати: "Дорогі росіяни, браття та сестри. Вибачте, хто може. Я завів країну у глухий кут і покінчу життя самогубством",

– сказав Яковенко.

Він додав, що це був ви найкращий варіант для президента Росії завершити своє ганебне понад 20-річне "царствування".

"Це хоч чимось було б схоже на офіцерський вчинок. Однак він надто любить життя, щоб так вчинити. На подібні жести він не здатен", – зазначив журналіст.

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