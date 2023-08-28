Есть одно условие: решится ли Путин объявить всеобщую мобилизацию в России

Российские оккупационные войска на фронте несут огромные потери, которых им нечем замещать, а желающих добровольцев в России мало. Потому появилась информация, что в ближайшее время там могут объявить мобилизацию.

Однако это решение имеет две стороны, отрицательная из которых пока перевешивает и Владимир Путин не решается открыто начать мобилизацию. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.

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Россия продолжает жить в когнитивном диссонансе. С одной стороны, людей просто на улицах хватают и заставляют идти воевать против Украины, с другой – с экранов телевизоров убеждают, что все нормально, все идет по плану.

Я думаю, что Путин будет до последнего тянуть с этой мобилизацией, он не хочет. Она нарушает его картину мира, он до сих пор пытается даже себе втолковать, что ничего экстраординарного не происходит, все идет по плану, как покойный Пригожин говорил: "счастливый дедушка живет в своем мире",

– добавил Эйдман.

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Мобилизация действительно станет большим ударом и по общественным настроениям, и по экономике. Для России мобилизация будет означать панику, огромные очереди на границах и т.д. И поэтому Кремль будет тянуть до последнего, чтобы самому себе не наносить этот удар.

Однако, я думаю, если война, не дай Бог, затянется, то будет еще не одна волна мобилизации, но они все же будут тянуть,

– заметил политолог.

Кроме того, обеспечения для всех мобилизованных катастрофически не хватает, так было и в прошлом году. Тогда россияне набрали большое количество мобилизованных, однако они буквально голые и босые отправлялись на фронт.

Еще год назад были истории, когда в тундре замерзали никому не нужные мобилизованные, дальше будет продолжаться подобное, ведь в России люди никому не нужны, подытожил Эйдман.

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