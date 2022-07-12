Это было бы огромным подарком Украине, – Жданов об объявлении состояния войны со стороны россии

12 июля 2022 , 20:09
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Оглашение состояния войны со стороны россии сыграло бы в пользу Украины. В таком случае автоматически заработают все международные механизмы системы безопасности, заложенной в ООН.

Прежде всего, говорится о сеторальных санкциях против страны-агрессора. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов.

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россию будут вынуждены признать страной-агрессором

Если бы россия официально объявила нам состояние войны – это было бы огромным подарком Украине,
– считает Жданов.

Дело в том, что объявившей войну стране грозит:

  • лишение права вето;
  • исключение из Совбеза ООН;
  • секторальные санкции в масштабах ООН.

Военный эксперт объяснил: если россия объявит нам войну, ООН больше не сможет манипулировать понятиями и будет вынуждена признать россию страной-агрессором.

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"Тогда все механизмы будут применены автоматически. Любые договоренности с россией будут прекращены и новых не может быть", – добавил Жданов.

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Автор: Катерина Сердюк