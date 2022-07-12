Это было бы огромным подарком Украине, – Жданов об объявлении состояния войны со стороны россии

Оглашение состояния войны со стороны россии сыграло бы в пользу Украины. В таком случае автоматически заработают все международные механизмы системы безопасности, заложенной в ООН.

Прежде всего, говорится о сеторальных санкциях против страны-агрессора. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов.

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россию будут вынуждены признать страной-агрессором

Если бы россия официально объявила нам состояние войны – это было бы огромным подарком Украине,

– считает Жданов.

Дело в том, что объявившей войну стране грозит:

лишение права вето;

исключение из Совбеза ООН;

секторальные санкции в масштабах ООН.

Военный эксперт объяснил: если россия объявит нам войну, ООН больше не сможет манипулировать понятиями и будет вынуждена признать россию страной-агрессором.

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"Тогда все механизмы будут применены автоматически. Любые договоренности с россией будут прекращены и новых не может быть", – добавил Жданов.

Мобилизация в россии: последние новости

По слухам, которые ходят вокруг кремля, путин рассматривает общую мобилизацию. российский оппозиционный политик Геннадий Гудков заметил, что гипотетически он может призвать 300 тысяч человек. "Но я не уверен, хватит ли на всех оружия", – сказал он.

российские оккупанты продолжают терроризировать украинцев на временно оккупированных территориях Донбасса. Да, мужчина просто вышел за хлебом, а вместо этого – оказался в боях под Изюм.

Пока объявить общенациональную мобилизацию глава кремля не решается. Так что в россии проводят альтернативную мобилизацию. Власти страны-агрессора агитируют людей в самых бедных регионах и набирают так называемых добровольцев для участия в войне против Украины.

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