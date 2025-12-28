Укр Рус
28 декабря, 13:38
Обновлено - 14:04, 28 декабря

Объявлено перемирие между Украиной и Россией возле ЗАЭС, – МАГАТЭ

Дария Черныш
Основные тезисы
  • На Запорожской АЭС объявлено перемирие между Украиной и Россией для проведения ремонтных работ, организованное при посредничестве МАГАТЭ.
  • Команда МАГАТЭ следит за ремонтом линий электропередач, что продлится несколько дней, для предотвращения ядерной аварии.

На Запорожской атомной электростанции объявили местное прекращение огня. Договоренности Украина и Россия достигли при посредничестве МАГАТЭ, чтобы провести ремонтные работы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно о перемирии на ЗАЭС?

Как рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, вблизи Запорожской АЭС ввели локальное перемирие между Украиной и Россией.

После достижения договоренностей специалисты начали ремонт линий электропередач вблизи ЗАЭС.

Команда МАГАТЭ следит за ремонтом, который, как ожидается, продлится несколько дней, в рамках постоянных усилий по предотвращению ядерной аварии во время войны, 
– говорится в сообщении агентства.

Гросси также поблагодарил Украину и Россию за согласие на новое временное перемирие для возобновления передачи электроэнергии между распределительными подстанциями ЗАЭС и Запорожской ТЭС. Это, по его словам, укрепит ядерную безопасность. 

