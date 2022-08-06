Обстрелы не утихают, – Верещук назвала количество эвакуированных из Донецкой области
Из Донецкой области осуществляется обязательная эвакуация населения в безопасные районы. От нее можно отказаться, подписав заявление об осознании всех последствий и персональной ответственности за собственную жизнь.
Почти 2 тысячи украинцев уже удалось эвакуировать, из них 385 детей и 102 маломобильных человека. Об этом 24 каналу рассказала министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Важно Обязательная эвакуация из Донбасса: все, что нужно знать
Она отметила, что очень важно, чтобы люди как можно быстрее эвакуировались. Ведь обстрелы не утихают и совсем скоро придет зима.
Какой алгоритм действий
"На нашем сайте есть номера телефонов Донецкой ОВА, а также телефон горячей линии министерства – 1548. На любой номер горячей линии нашего министерства можно позвонить по телефону и сообщить о желании эвакуироваться", – сообщила Ирина Верещук.
По ее словам, людям помогут:
- зарегистрироваться,
- выехать к месту, откуда будет проводиться эвакуация,
- транспортируют к месту, где будут проживать.
Где размещают людей
"Есть куда ехать. Это, например, Кропивницкий и Кировоградская область в целом. Это Полтава и Полтавская область. Это Хмельницкий и Хмельницкая область. Это Житомир и Житомирская область. У нас все есть и мы знаем планово, куда привезем людей", – объяснила Ирина Верещук.
Кроме того, она поблагодарила семьи, которые услышали президента и решаются уехать. Их уже ждет дом и помощь, как от государства, так и от международных организаций.
Смотрите видео: Ирина Верещук об эвакуации из Донецкой области
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