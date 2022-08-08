Дело не в настроениях, – Гармаш объяснил, почему люди отказываются эвакуироваться из Донбасса

В Донецкой области началась обязательная эвакуация населения. Однако есть и те, кто отказывается уезжать. Им придется подписать соответствующее заявление об осознании всех последствий.

О том, почему некоторые местные не хотят покидать Донецкую область, рассказал Сергей Гармаш – главный редактор издания "Остров". Подробности он сообщил 24 каналу.

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Здесь дело не в настроениях. Мотивы – разные,

– подчеркнул Гармаш.

Он объяснил, что иногда люди не хотят расставаться со своими родными, которых оставили по разным линиям фронта.

Иногда местные просто боятся уезжать и не верят, что их ждут социальные гарантии.

Однако есть и те, у кого пророссийские настроения.

Главная причина, почему нужно уехать

Кабинет министров Украины 29 июля создал штаб по эвакуации жителей Донбасса . Переселенцев из Донецкой области пообещали обеспечить жильем, деньгами и всем необходимым. Эвакуированных будут расселять в центральных и западных регионах Украины.

Гармаш добавил, что даже тем, кто до сих пор ждет "русский мир" на временно оккупированном Донбассе, все равно придется зимовать без отопления. Поэтому уезжать нужно всем, по крайней мере, тем, кто не может обеспечить себя теплом.

Однако, подчеркнул, что всем угрожают военные действия на территории, где до сих пор проживают люди. А это нужно учитывать.

Какие настроения во временно оккупированном Донецке: смотрите видео

Обязательная эвакуация из Донецкой области: детали