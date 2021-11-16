Обязательно будет, – Разумков подтвердил создание партии

Экс-глава Верховной Рады и внефракционный нардеп Дмитрий Разумков окончательно подтвердил, что будет создавать собственную политсилу. Он считает, что в партии будут члены его межфракционного объединения "Разумная политика".

Разумков рассчитывает, что в будущей политсиле большинство будет именно из его объединения.

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Разумков обсуждает партию на встречах

Экс-глава парламента отметил, что не будет создавать вместе с командой политический проект. Их, мол, в Украине вдоволь.

Мы не будем создавать проект. Проектов у нас хватает, а вот с партиями у нас (в Украине – 24 канал) проблема,

– подчеркнул Разумков.

В то же время он отметил, что намерен встречаться с членами своего межфракционного объединения довольно часто. Партия является командной работой.

Мы вчера (15 ноября – 24 канал) встречались. Обсуждали те вопросы, которые есть на повестке дня. Новости обсуждали. Например, то самое электронное голосование, что является прямой дорогой к узурпации власти. Через несколько лет нам просто нарисуют результаты выборов. Дмитрий Разумков Экс-глава Верховной Рады Украины

Предпосылки политпартии: главное