"Я вышел с концерта, чего вы меня тащите": все, что известно о массовых облавах ТЦК по Украине

В Киеве и многих других городах Украины в течение 11 и 12 октября состоялись массовые проверки документов у военнообязанных. Работники ТЦК наведывались в многолюдные места, такие как торгово-развлекательные центры, спортклубы, загородные комплексы отдыха.

Эта ситуация получила большую огласку после того, как стало известно об облаве ТЦК во время концерта "Океана Эльзы" во "Дворце спорта" в Киеве, где собрались тысячи людей.

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Что происходило 11 октября в Киеве и Украине

Рейд на "Океан Эльзы"

Поздно вечером 11 октября в сети начали появляться сообщения о массовой облаве ТЦК на выходе из "Дворца спорта". Отмечается, что около 50 работников военкомата совместно с правоохранителями проверяли документы у военнообязанных. У кого были проблемы с документами – задерживали, некоторым мужчинам выписывали повестки.

Справка: Тем временем в полиции напомнили, что согласно новому законодательству, полиция может требовать документы от военнообязанных и задерживать их для доставки в ТЦК.

В сети распространили видео, как отдельных посетителей концерта патрульные пытаются принудительно посадить в служебное авто. Подавляющее большинство людей, которая там присутствовала, осудила действия правоохранителей и работников ТЦК. Они громко скандировали: "Позор!". Среди наиболее вирусных кадров – человек, который кричит, чего его тянут, и женщина, которая пытается сесть в машину патрульных вместе с мужчиной.

Мужчина кричит, чтобы его не забирали: смотрите видео

Облавы в других городах

11 октября ТЦК наведывались в многолюдные места в других городах Украины. Так, местные телеграмм-каналы Львова также сообщали, что в центре города заметили полицию с работниками ТЦК, что наведывались в заведения, которые работали после 23:00. Отметим, что сейчас работа всех заведений во Львове максимально разрешена до 23 часов. Правда, многие предприниматели этим пренебрегают.

Также вечером группы сотрудников ТЦК в сопровождении полиции ходили по общественным заведениям, ресторанах, барах и клубах Днепра, Харькова, Хмельницкого. В Хмельницком проверка нагрянула в заведение "ПаПаПаб", которое систематически нарушает комендантский час.

В Днепре из-за проверки документов полиция и ТЦК перекрыли улицу с заведениями общественного питания и ночными клубами в центральной части города. По данным журналистов, проверки продолжались около 2 часов и закончились до комендантского часа.

Военнообязанных, которые имели проблемы с документами или отказывались их показывать задерживали. Некоторые даже пытались убежать от правоохранителей и военных.

Мужчины убегают в Днепре от полиции: смотрите видео

Реакция военных и общества

Известно, что после инцидента во "Дворце спорта" люди начали массово продавать билеты на следующие концерты "Океана Эльзы". Также в сети появился ряд мемов на тему массовых облав ТЦК.

Большинство военных выступили с критикой людей, которые осуждали действия правоохранителей и сотрудников ТЦК, а не тех, кто нарушил правила воинского учета и пытается уклониться от мобилизации.

Так, военнослужащий "Азова" Александр Аронец подчеркнул, что подобные рейды со стороны ТЦК должны проводиться системно. По его словам, если военнообязанный уклоняется от своих обязанностей, не обновил данные, не приходит по полученным повесткам в ТЦК, то такие люди должны подвергаться осуждению со стороны общества, а не сочувствием.

Руководитель медицинской службы "УЛЬФ", первого отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова выразила возмущение реакцией общества на ситуацию с ТЦК.

И это все те же люди, которые в 2022 году кричали солнышки, зайчики спасите нас от русских в Киеве – в 2024 орут позор полиции, армии. Спасибо, очень обнадеживающе и мотивационно. И вы говорите армия воюет за этих п*****в в Киеве,

– отреагировала девушка.

Также военнослужащие, комментируя событие, указывали на катастрофическую нехватку людей на фронте. Сложилась ситуация, когда оружия более-менее достаточно, а людей для него не хватает, говорят воины.

Между тем украинский адвокат, военнослужащий и общественный деятель Маси Найем указал на проблему "освещения мобилизации исключительно как проблем гражданских с ТЦК и полицией". По его словам, негативный шум вокруг процесса мобилизации может создавать напряжение между двумя большими группами нашего общества.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев отметил, что не считает проверку документов после концерта "Океана Эльзы" угрозой для украинской культуры. Так же он не видит угрозы для украинской экономики проверки документов в барах или клубах. Нардеп высказался за то, чтобы такие рейды были постоянными и сквозными.

Куда пришли ТЦК 12 октября

В воскресенье, 12 октября, проверки по городам Украины продолжились. На этот раз они происходили днем.

Так, большое количество военных и полицейских заметили в загородном комплексе Sobi Club, что под Киевом. По торговым центрам Одессы тоже ходили представители ТЦК. Во Львове проверки происходили в спортклубе Sport Life.

Проверка в спортклубе Сихова: смотрите видео

В Хмельницком военных и правоохранителей увидели возле ТЦ "Оазис". В Кривом Роге жаловались, что, мол, представители военкомата не проверяют документы у богачей возле ТЦ Terra Mall.

В сети сначала распространяли видео с проверкой документов даже в Буковеле. Впрочем, впоследствии появились сообщения, что эти кадры являются фейковыми.

Вечером сотрудников ТЦК также заметили на концерте Антона Тимошенка в Черкассах.